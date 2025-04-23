Марсохід Perseverance знайшов на Марсі "Пагорб черепа": він знаходиться не на своєму місці (фото)

Марсохід NASA Perseverance під час дослідження Марса натрапив на незвичайний камінь. Відкриття було зроблено на одному зі схилів Пагорба відьми Гейзел (Witch Hazel Hill), що розташовується на краю кратера Єзеро.

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Про це пише IFLScience.

Минулого тижня марсохід спустився в район Пагорба відьми Гейзел. З орбіти NASA побачило на поверхні Марса кілька світлих і темних смуг, відправивши туди марсохід, щоб краще розглянути регіон.

Камінь "Пагорб черепа" Фото: кратер Джезеро

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У досліджуваному районі марсохід виявив каміння, яке, мабуть, "з'явилося в якомусь іншому місці" і було перенесено в цю область. Вчені припускають, що знайшли на поверхні Марса так звані "плаваючі камені", які часто знаходять не на своїх місцях.

Один камінь, який команда визнала таким, що найбільше виділяється, назвали "Пагорб черепа".

"Цей плаваючий камінь дуже контрастує з навколишньою світлішою місцевістю і своєю незграбною поверхнею. У камені можна розглянути кілька ямок, а також на знімку можна помітити кульки в навколишньому реголіті", — написала аспірантка Університету Пердью Маргарет Дін у блозі NASA.

Дослідники висунули кілька теорій про те, як незвичайний камінь опинився там, де його знайшли. По-перше, камінь може виявитися метеоритом, який впав на поверхню Марса. Подібні метеорити вже знаходив марсохід Curiosity у кратері Гейла.

Але зовнішній вигляд може бути оманливим. Раніше вчені з'ясували, що метеорити з кратера Гейла містять велику кількість заліза і нікелю. Водночас аналіз каменів у районі Пагорба відьми Гейзел припускає, що вони не мають метеоритного походження.

"Як альтернатива, "Пагорб Черепа" може бути магматичною породою, вивітреною з прилеглого оголення або викинутою з ударного кратера. На Землі і Марсі залізо і магній є одними з основних компонентів магматичних порід, які утворюються під час охолодження магми або лави. Ці породи можуть включати темнозабарвлені мінерали, такі як олівін, піроксен, амфібол і біотит. На щастя для нас, у марсохода є прилади, які можуть вимірювати хімічний склад порід на Марсі", — додає експерт.

Команда марсохода планує вивчити знайдену незвичайну породу, щоб отримати відповідь, звідки в цій місцевості з'явилися "плаваючі камені".

Нагадаємо, Perseverance зробив незвичайну знахідку. Дослідники виявили гірську породу, яка несхожа на жоден інший марсіанський камінь.