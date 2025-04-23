Похожая на Землю планета разваливается и имеет хвост длиной 9 млн км: почему это важно для нас

Ученые обнаружили новую планету, которая является каменистой, как и Земля, но у нее меньший размер. Оказалось, что под влиянием тепла своей звезды этот мир распадается на части и имеет один очень длинный хвост, как у кометы, а также хвост меньшего размера.

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Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, пишет ScienceAlert.

Астрономы с помощью космического телескопа TESS обнаружили новую каменистую планету, которая принадлежит к мирам земной группы. Но оказалось, что эта планета, покрытая, как предполагается океаном из горячей магмы, разрушается под влиянием тепла своей звезды. При этом каменистый материал плавится под влиянием очень высокой температуры, улетает в космос, превращаясь в гигантский хвост, как у кометы, диной примерно 9 млн км.

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Новая планета, получившая название BD+05 4868 Ab, находится на расстоянии 140 световых лет от нас и совершает полный оборот вокруг своей звезды всего за 30 часов. То есть она находится в 20 раз ближе к звезде, чем планета Меркурий к Солнцу.

Ученые считают, что планета, которая сейчас почти в 2 раза меньше Меркурия (его диаметр в 2,5 раза меньше, чем у Земли), была изначально больше, но начала терять массу и постепенно разрушается. Расчеты ученых показывают, что планета выбрасывает в космос большое количество материала, что приведет к ее полному исчезновению примерно через 1-2 млн лет. Это связано как с влиянием звезды, так и с тем, что планета имеет слабую гравитацию.

На сегодняшний день астрономы обнаружили лишь несколько подобных планет, которые разваливаются на части, но у других миров до полного исчезновения пройдут десятки миллионов лет. Ученым также известны планеты с хвостами, как у комет, но это газовые гиганты, как Юпитер. Они выбрасывают в космос гелий и их полное испарение закончится через несколько десятков миллиардов лет.

Астрономы обнаружили, что кроме главного хвоста планета BD+05 4868 Ab также имеет хвост меньшего размера, который тянется не позади этого странного мира, а впереди него.

Эта планета точно не пригодна для жизни, но она дает возможность получить больше информации о далеких каменистых планетах, похожих на Землю. Дело в том, что заглянуть внутрь таких планет астрономы не могут, а значит понять, из чего они состоят невозможно. Но благодаря тому, что планета BD+05 4868 Ab выбрасывает свои внутренности в космос, можно изучить ее состав.

Астрономы намерены провести дальнейшие исследования каменистой планеты, которые могут помочь получить больше информации о разнообразии миров земной группы за пределами Солнечной системы и их потенциальной обитаемости.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили планету, которая намного больше Земли, но она также испаряется и имеет длинный хвост, хотя он и короче, чем у BD+05 4868 Ab.

Как уже писал Фокус, космический корабль SpaceX доставил на МКС прибор, который поможет найти инопланетян. На орбиту прибыл новый микроскоп, который поможет изучить, как живые организмы адаптируются к условиям космоса, с помощью инновационной технологии визуализации. Эта технология также поможет обнаружить внеземную жизнь.