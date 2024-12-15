В 44 раза больше Земли: ученые обнаружили у близкой к нам планеты гигантский хвост

Гигантский хвост простирается на расстояние примерно 560 000 км и состоит из газа, который уносит из атмосферы близкой к нам планеты звездный ветер.

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Астрономы выяснили, что близкая к нам по космическим меркам планета WASP-69 имеет гигантский хвост, который в длину в 44 раза больше диаметра Земли. Этот хвост, состоящий из газа, создает звездный ветер, то есть поток частиц, вылетающих из звезды. Исследование опубликовано в журнале Astronomy and Astrophysics, пишет Live Science.

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Планета WASP-69 b является газовым гигантом примерно такого же размера, как и Юпитер, но при этом примерно на 30% меньше по массе. Планета вращается вокруг обычной звезды на расстоянии 160 световых лет от нас, что считается близким расстоянием по космическим меркам. При этом планета находится очень близко к своей звезде, а потому ее орбитальный период составляет всего почти 4 земных дня.

Впервые планету WASP-69 b астрономы обнаружили 10 лет назад и считается, что за это время она теряла примерно 200 000 тон газа в секунду. В основном это гелий и небольшое количество водорода. Потеря газа связана с тем, что звезда сильно нагревает планету и ее атмосфера постепенно испаряется. Ученые подсчитали, что за 7 млрд лет своего существования планета WASP-69 b потеряла массу эквивалентную семи массам Земли.

Некоторые ученые ранее предполагали, что у планеты может существовать газовый хвост, похожий на тот, что есть у комет, но не было этому подтверждений. Теперь же новые наблюдения показали, что у планеты есть хвост и его длина составляет примерно 560 000 км, что примерно в 44 раза больше диаметра Земли. Также длина хвоста примерно в 7 раз больше диаметра планеты WASP-69 b.

Как выяснили астрономы, газовый хвост образуется, когда звездный ветер сдувает выходящий из планеты газ и создает гигантскую структуру. Звездный ветер является потоком заряженных частиц, который выбрасывает звезда. При этом ученые считают, что если звездный ветер ослабнет, то хвост у планеты исчезнет. То есть планета продолжит терять газ и з атмосферы, но он не будет принимать характерную форму хвоста. Как показывает исследование без сильного звездного ветра газ, вылетающий из атмосферы, окутывал бы планеты равномерно.

Исследование показало, что хвост образуется, когда выходящая часть атмосферы планеты сталкивается со звездным ветром и таким образом позади планеты возникает длинная газовая структура. В этом случае планета действительно напоминает комету.

По словам ученых, это открытие поможет лучше понять то, как формируются и эволюционируют газовые гиганты и какую роль в этом играет звездный ветер.

Как уже писал Фокус, в недрах Земли обнаружены огромные запасы чистого топлива, которое обеспечит энергией на сотни лет вперед. Ученые считают, что недрах нашей планеты скрываются триллионы тонн водорода, но обнаружено лишь часть запасов этого важного элемента, который позволит отказаться от ископаемого топлива.

Также Фокус писал о том, что инопланетяне не такие, как мы думаем и ученые рассказали, как же их тогда найти. Инопланетная жизнь может быть непохожа на земную жизнь. Поэтому попытки найти доказательства их существования требуют некоторой креативности.