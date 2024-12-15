В недрах Земли обнаружены огромные запасы чистого топлива: обеспечит энергией на сотни лет

Ученые считают, что недрах нашей планеты скрываются триллионы тонн водорода, но обнаружено лишь часть запасов этого важного элемента, который позволит отказаться от ископаемого топлива.

Related video

Под поверхностью Земли скрываются примерно 6,2 трлн тонн водорода, считают ученые. Это примерно в 26 раз больше количества нефти, которая, как известно, осталась в земле. Но где именно находятся все запасы водорода, пока ученые точно не знают, ведь обнаружили лишь несколько резервуаров с этим ценным элементом. Ученые считают, что даже небольшая часть этого водорода может избавить людей от зависимости от ископаемого топлива на 200 лет. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

До недавнего времени ученые не осознавали, что водород накапливается под поверхностью Земли. Считалось, то он испаряется в атмосферу через небольшие трещины в горных породах. Теперь же ученые обнаружили огромное месторождение водорода в Африке и в Албании. Это значит, что водород действительно накапливается в резервуарах в недрах Земли и авторы нового исследования считают, что его там очень много.

Моделирование на основе имеющихся данных показало, что под поверхностью планеты скрывается примерно 6,2 трлн тонн водорода. Но ученым еще нужно определить его точное месторасположение в разных местах на планете.

Водород является источником чистой энергии, который можно использовать в качестве топлива для транспортных средств, для обеспечения промышленных процессов и выработки электроэнергии. Ученые считают, что всего 2% запасов водорода, обнаруженных в исследовании, а именно 124 млрд тонн, могут обеспечить энергией всю планету в течение 200 лет. Таким образом это может привести к полному отказу от использования ископаемого топлива.

Исследование ученых показывает, что энергия, полученная при использовании этого водорода, примерно в два раза превышает энергию, которую можно получить от всех запасов природного газа на Земле.

Чтобы оценить количество водорода внутри Земли, ученые использовали модель, которая учитывала скорость, с которой водородный газ вырабатывается под поверхностью, количество, которое, вероятно, будет захвачено в резервуарах, и количество, потерянное в результате различных процессов, таких как утечка из горных пород в атмосферу.

Водород образуется в результате химических реакций в горных породах. Самой простой реакцией является разделение воды на водород и кислород. Но на самом деле существуют десятки естественных процессов, которые способны создавать водород.

Ученые считают, что большая часть водорода находится слишком глубоко, чтобы его было выгодно добывать. Но даже с учетом таких ограничений его достаточно, чтобы отказаться от использования ископаемого топлива.

Эксперты прогнозируют, что глобальный спрос на водород вырастет в 5 раз к 2050 году и в некоторых секторах экономики он будет составлять примерно 30% энергоснабжения.

Преимущество использования природного водорода состоит в том, что для его производства не требуется источник энергии, а подземные резервуары могут хранить водородный газ до тех пор, пока он не понадобится.

Фокус уже писал о том, что ученые представили новый способ создания водородного топлива, для которого требуется вода и свет Солнца.

Также Фокус писал о том, что останки затонувших кораблей на дне океанов являются бомбой замедленного действия. На борту тысяч затонувших кораблей находятся огромное количество нефти, боеприпасы и токсичные металлы, а значит угроза сильного загрязнения окружающей среды является реальной, предупреждают ученые.