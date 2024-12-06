Ученые создали революционный метод производства топлива из воды и солнечного света: что известно

Исследователи представили новый способ создания водородного топлива без выбросов парниковых газов. Но технология находится еще в зачаточном состоянии.

Японские ученые создали новый реактор, с помощью которого можно создавать чистое водородное топливо из воды и солнечного света. В реакторе площадью 100 кв. и используются фотокаталитические листы для разделения атомов кислорода и водорода, которые находятся в молекулах воды, что позволяет забирать водород для использования его в качестве топлива. Эта технология находится еще в зачаточном состоянии и нужно создать более эффективные фотокатализаторы, чтобы можно было производить дешевое водородное топливо без выбросов парниковых газов. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Science, пишет Live Science.

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По словам ученых, расщепление воды под действием солнечного света с использованием фотокатализаторов является идеальным способом для преобразования солнечной энергии в химическую. Но существует еще много проблем, которые нужно решить.

Под воздействием света фотокатализаторы ускоряют химические реакции, которые расщепляют молекулы воды кислород и водород. Но большинство фотокатализаторов не очень эффективны, а потому большую часть водородного топлива приходится очищать с использованием природного газа, то есть ископаемого топлива.

Чтобы решить эту проблему ученые создали фотокатализатор, который использует более сложный процесс расщепления воды. Во время первого этапа выделяется кислород, а во время второго – водород. Также ученые создали прототип реактора, который показал хорошие результаты для создания водородного топлива с помощью воды и солнечного света.

По словам ученых, как показали эксперименты эффективность преобразования солнечной энергии была примерно в полтора раза выше при использовании естественного солнечного света, а не ультрафиолетового света.

Несмотря на достижение ученых, эффективность реакции все еще слишком низкая для того, чтобы создавать водородное топливо в больших масштабах для коммерческого использования.

Ученые говорят, что нужно создать более лучшие фотокатализаторы и более крупные реакторы. Огромное значение имеет эффективность преобразования солнечной энергии в химическую с помощью фотокатализаторов. Если необходимые технологии будут улучшены, то можно будет приступить к массовому производству чистого водородного топлива. Это отличная замена для ископаемого топлива, которое может удовлетворить разные энергетические потребности людей. Конечно же это приведет к значительному сокращению выбросов парниковых газов, а значит к смягчению последствий глобального потепления.

Как уже писал Фокус, в атмосфере Земли обнаружена неизвестная физика и о на связана с загадочным синим полярным сиянием. Ученые считают, что в атмосфере нашей планеты происходят неизвестные физические процессы, когда Земля подвергается сильным ударам солнечной плазмы.

Также Фокус писал о том, что физикам удалось создать новый квантовый двигатель, основой работы которого служит явление, которое Эйнштейн называл "жуткое действие на расстоянии".