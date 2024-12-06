Учені створили революційний метод виробництва палива з води та сонячного світла: що відомо

Дослідники представили новий спосіб створення водневого палива без викидів парникових газів. Але технологія перебуває ще в зародковому стані.

Японські вчені створили новий реактор, за допомогою якого можна створювати чисте водневе паливо з води і сонячного світла. У реакторі площею 100 кв. м використовуються фотокаталітичні листи для поділу атомів кисню і водню, які містяться в молекулах води, що дає змогу забирати водень для використання його як палива. Ця технологія перебуває ще в зародковому стані, тож потрібно створити ефективніші фотокаталізатори, щоб можна було виробляти дешеве водневе паливо без викидів парникових газів. Дослідження опубліковано в журналі Frontiers in Science, пише Live Science.

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За словами вчених, розщеплення води під дією сонячного світла з використанням фотокаталізаторів є ідеальним способом для перетворення сонячної енергії в хімічну. Але існує ще багато проблем, які потрібно вирішити.

Під впливом світла фотокаталізатори прискорюють хімічні реакції, які розщеплюють молекули води на кисень і водень. Але більшість фотокаталізаторів не дуже ефективні, а тому більшу частину водневого палива доводиться очищати з використанням природного газу, тобто викопного палива.

Щоб розв'язати цю проблему, вчені створили фотокаталізатор, який використовує складніший процес розщеплення води. Під час першого етапу виділяється кисень, а під час другого — водень. Також вчені створили прототип реактора, який показав хороші результати для створення водневого палива за допомогою води і сонячного світла.

За словами вчених, як показали експерименти, ефективність перетворення сонячної енергії була приблизно в півтора раза вищою за умови використання природного сонячного світла, а не ультрафіолетового світла.

Незважаючи на досягнення вчених, ефективність реакції все ще занадто низька для того, щоб створювати водневе паливо у великих масштабах для комерційного використання.

Вчені кажуть, що потрібно створити кращі фотокаталізатори та більші реактори. Величезне значення має ефективність перетворення сонячної енергії в хімічну за допомогою фотокаталізаторів. Якщо необхідні технології будуть поліпшені, то можна буде приступити до масового виробництва чистого водневого палива. Це чудова заміна для викопного палива, яке може задовольнити різні енергетичні потреби людей. Звичайно ж це призведе до значного скорочення викидів парникових газів, а значить до пом'якшення наслідків глобального потепління.

Як уже писав Фокус, в атмосфері Землі виявлено невідому фізику і вона пов'язана із загадковим синім полярним сяйвом. Вчені вважають, що в атмосфері нашої планети відбуваються невідомі фізичні процеси, коли Земля зазнає сильних ударів сонячної плазми.

Також Фокус писав про те, що фізикам вдалося створити новий квантовий двигун, основою роботи якого є явище, яке Ейнштейн називав "моторошною дією на відстані".