Останки затонувших кораблей на дне океанов – это бомба замедленного действия: в чем проблема

На борту тысяч затонувших кораблей находятся огромное количество нефти, боеприпасы и токсичные металлы, а значит угроза сильного загрязнения окружающей среды является реальной, предупреждают ученые.

Related video

На дне океанов и морей находится более 8500 затонувших кораблей, которые остались после двух мировых войн. На их борту находятся сотни миллионов тонн нефти, боеприпасы, токсичные тяжелые металлы и даже химическое оружие. Многие десятилетия конструкции затонувших кораблей разрушались и увеличивали вероятность внезапных выбросов токсичных веществ в морскую среду. Изменение климата только усугубляет риск загрязнения мирового океана, ведь повышение температуры воды ускоряет разрушение затонувших кораблей, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам Фрейзера Стерта из Университета Саутгемптона, Великобритания, угрозу для морской среды представляют не только корабли, затонувшие во время двух мировых войн, но и другие корабли, которые затонули позже. Но угроза от затонувших кораблей существует не только доля морей и океанов, но и для людей, живущих вблизи.

Как показывают исследования, количество затонувших кораблей, которые разрушаются на дне, вызывает сильное беспокойство, говорит Стерт. Но только 23% дна мирового океана хорошо изучены, а потому считается, что еще много затонувших кораблей не обнаружено. Также ученые пока не могут точно оценить масштаб угрозы, которую они представляют для людей и окружающей среды. Но предполагается, что она очень большая.

Точное определение того, где именно на морском дне может находиться затонувший корабль, а также того, как его обследовать и оценить его риск, не является простой задачей, говорит Стерт. Исследования показывают, что еще примерно 60% затонувших кораблей предстоит обнаружить т точно оценить влияние их разрешения на окружающую среду.

Большинство затонувших кораблей, вызывающих наибольшую озабоченность, представляют собой металлические или металлодеревянные конструкции. Сталь в этих затонувших кораблях медленно разрушается, увеличивая вероятность загрязнения океанов и морей. С другой стороны, деятельность человека влияет на морское дно и может физически нарушить или изменить динамику мест кораблекрушений.

По словам Стерта, пока проблема затонувших кораблей является нерешенной, но нужно принимать меры, пока не стало слишком поздно. До конца экологические риски, создаваемые затонувшими судами на дне океана, и то, как он меняется со временем, до конца не изучены. Но это проблема, которую можно решить.

Напоминаем, что ученые спасли затонувший немецкий бомбардировщик. В Хорватии исследователи придумали новый способ консервации подводных артефактов, который гарантирует эффективную сохранность памятников. Ученые уже проверили способ на затонувшем немецком самолете Юнкерс-87, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что физики впервые обнаружили частицу, которая имеет массу только в одном случае. Ученые обнаружили частицу под названием полудираковский фермион, которая имеет массу, только, когда двигается в одном направлении

Еще Фокус писал о том, что ученые бояться, что новый тип жизни может уничтожить нас. Синтетическая биология представляет собой необычную науку, которая порой находится на грани создания жизни из необычных элементов. Именно этого и бояться ученые, призвав мир тщательно наблюдать за ее созданием с помощью таинственных "зеркальных молекул".