Останки затонулих кораблів на дні океанів — це бомба уповільненої дії: у чому проблема

На борту тисяч затонулих кораблів перебувають величезна кількість нафти, боєприпаси і токсичні метали, а отже, загроза сильного забруднення довкілля є реальною, попереджають учені.

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На дні океанів і морів перебуває понад 8500 затонулих кораблів, які залишилися після двох світових воєн. На їхньому борту знаходяться сотні мільйонів тонн нафти, боєприпаси, токсичні важкі метали і навіть хімічна зброя. Багато десятиліть конструкції затонулих кораблів руйнувалися і збільшували ймовірність раптових викидів токсичних речовин у морське середовище. Зміна клімату тільки посилює ризик забруднення світового океану, адже підвищення температури води прискорює руйнування затонулих кораблів, пише ScienceAlert.

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За словами Фрейзера Стерта з Університету Саутгемптона, Велика Британія, загрозу для морського середовища становлять не тільки кораблі, затонулі під час двох світових війн, а й інші кораблі, які затонули пізніше. Але загроза від затонулих кораблів існує не тільки частка морів і океанів, а й для людей, що живуть поблизу.

Як показують дослідження, кількість затонулих кораблів, які руйнуються на дні, викликає сильне занепокоєння, каже Стерт. Але тільки 23% дна світового океану добре вивчені, а тому вважається, що ще багато затонулих кораблів не виявлено. Також учені поки що не можуть точно оцінити масштаб загрози, яку вони становлять для людей і навколишнього середовища. Але передбачається, що вона дуже велика.

Точне визначення того, де саме на морському дні може перебувати затонулий корабель, а також того, як його обстежити й оцінити його ризик, не є простим завданням, каже Стерт. Дослідження показують, що ще приблизно 60% затонулих кораблів належить виявити і точно оцінити вплив їхнього дозволу на навколишнє середовище.

Більшість затонулих кораблів, що викликають найбільшу заклопотаність, являють собою металеві або металодерев'яні конструкції. Сталь у цих затонулих кораблях повільно руйнується, збільшуючи ймовірність забруднення океанів і морів. З іншого боку, діяльність людини впливає на морське дно і може фізично порушити або змінити динаміку місць корабельних аварій.

За словами Стерта, поки що проблема затонулих кораблів є невирішеною, але потрібно вживати заходів, поки не стало надто пізно. До кінця екологічні ризики, створювані затонулими суднами на дні океану, і те, як він змінюється з часом, до кінця не вивчені. Але це проблема, яку можна вирішити.

Нагадуємо, що вчені врятували затонулий німецький бомбардувальник. У Хорватії дослідники придумали новий спосіб консервації підводних артефактів, який гарантує ефективне збереження пам'яток. Вчені вже перевірили спосіб на затонулому німецькому літаку Юнкерс-87, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що фізики вперше виявили частинку, яка має масу тільки в одному випадку. Вчені виявили частинку під назвою напівдираковський ферміон, яка має масу, тільки, коли рухається в одному напрямку

Ще Фокус писав про те, що вчені бояться, що новий тип життя може знищити нас. Синтетична біологія являє собою незвичайну науку, яка часом перебуває на межі створення життя з незвичайних елементів. Саме цього і бояться вчені, закликавши світ ретельно спостерігати за його створенням за допомогою таємничих "дзеркальних молекул".