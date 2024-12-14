Істоти із задзеркалля: вчені бояться, що новий тип життя може знищити нас

Синтетична біологія являє собою незвичайну науку, яка часом перебуває на межі створення життя з незвичайних елементів. Саме цього і бояться вчені, закликавши світ ретельно спостерігати за його створенням за допомогою таємничих "дзеркальних молекул".

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Група з 38 учених висловила занепокоєння з приводу потенційної небезпеки, яку становлять синтетичні форми життя, створені за допомогою "дзеркальних молекул". Ці організми, поки ще не втілені в реальність, можуть істотно порушити роботу природних екосистем і систем охорони здоров'я через їхні фундаментальні відмінності від життя, яким ми його знаємо, пише ScienceAlert.

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Попередження вчених, опубліковане в журналі Science, закликало до ведення ретельної та поглибленої дискусії перед впровадженням подібних технологій. Дзеркальні молекули — це зворотні форми біологічних молекул, які визначають життя на Землі. До них належать лівосторонні амінокислоти та правосторонні нуклеотиди, що містяться в ДНК і РНК, ця властивість відома як гомохіральність. Незважаючи на її універсальність, дослідники припускають можливість створення життя, повністю заснованого на цих "перевернутих" молекулах.

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Така дія може початися зі створення дзеркальних бактерій, що потенційно дасть змогу здійснити фармацевтичний прорив, передавши виробництво дзеркальних молекул цим мікробам. Гарвардський генетик Джордж Черч, який колись з ентузіазмом ставився до подібних досягнень, включно зі створенням його командою дзеркальної версії ДНК-полімерази у 2016 році, приєднався до заклику до обережності.

Майкл Кей, біохімік з Університету Юти, пояснив потенційні ризики, зазначивши, що дзеркальні організми можуть уникнути природного контролю, як-от хижаки, антибіотики та імунні системи, оскільки ці механізми пристосовані до звичайної хіральності та призвести до непередбачуваних наслідків. Утім можливе і зворотне — таким організмам може бути важко вижити в середовищі, не сприятливому для їхнього унікального молекулярного складу.

Мікробіолог Вон Купер із Піттсбурзького університету наголосив на важливості управління та етичного нагляду в цій галузі синтетичної біології. Він визнав наукові перспективи досліджень дзеркальних життів, але твердо заявив, що ризики, пов'язані зі створенням таких організмів, переважують потенційну користь. Ці дебати перетинаються з більш широким ландшафтом синтетичної біології, яка шукає інноваційні рішення для медицини, сільського господарства та екологічних проблем в абсолютно чужих звичному життю областях.

Вчені вважають, що потенційний ризик створення дзеркальних організмів повинен чітко дати зрозуміти спільноті, що інновації повинні супроводжуватися відповідальним підходом до їхнього розвитку. Дзеркальні молекули вже були вивчені вченими в контексті стійкості до лікарських препаратів і ухилення від імунітету, що лише підкреслює перетворювальний, але небезпечний характер подібних починань.

Раніше Фокус писав про причини отруєння бактеріями нашого організму. Вчені дізналися, що бактерії здатні відчувати голод і злитися через це, починаючи шкодити нашому організму і поділилися цим зі світом.

Також Фокус писав про те, що в насадках для душу виявили небезпечні бактерії. Дослідники побоюються, що у воді та насадках для душу зберігається безліч бактерій, небезпечних для людей.

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