Чи можуть кити і дельфіни колись знову влаштуватися на суші: вчені винесли свій вирок

Еволюційні переходи в різні середовища проживання, наприклад, з води на сушу і навпаки, досить рідкісні, але все ж можливі. У результаті вчені зацікавилися питанням про те, чи можуть водні ссавці в майбутньому еволюціонувати настільки, щоб влаштуватися на суші.

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Про це пише IFLScience.

У якийсь момент близько 350-400 мільйонів років тому, під час кордону пермського і тріасового періодів, кілька ліній риб уперше вибралися на суходіл із води. Ці крихітні створіння мали рудиментарні форми кінцівок, які поступово еволюціонували в чотириногі види — ссавці, рептилії та земноводні, — які й сьогодні живуть на Землі та відомі як тероподи.

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Однак близько чверті мільярда років тому деякі з них вирішили повернутися у водне середовище. Ці тварини в кінцевому підсумку еволюціонували в різноманітну низку покривів, таких як іхтіозаври, кити й пінгвіни, серед інших, які були незалежно оптимізовані для плавання у воді та процвітання в цьому середовищі існування.

Ці метання між сушею і водою, за словами дослідників, порушують цікаві питання, оскільки перехід від водного середовища до суші насправді стався лише один раз в історії Землі, в той час, як повернення у водне середовище відбувалося багаторазово. Але чому це так?

Можна подумати, що еволюція — свого роду безмежний потенціал, що дозволяє тваринам раз у раз адаптуватися до навколишнього середовища. Однак насправді, за словами вчених, існують обмеження і, ймовірно, ці обмеження встановлені самою еволюцією.

Простими словами, вчені вважають, що адаптації, які дали змогу ссавцям плавати в океані, просто не можуть бути повернуті назад, що і зупиняє повернення тварин на сушу. Таким чином, наука вважає, що шанси на повернення китів і дельфінів до життя на суші мізерно малі.

Ідея про те, що еволюція незворотна, була вперше озвучена в 19 столітті бельгійським палеонтологом Луї Долло, а тепер стала законом, названим на честь ученого. Закон Долло, або закон незворотності, свідчить, що щойно складна ознака втрачається, її навряд чи буде відновлено знову в наступних поколіннях.

У 2023 році дослідники зі Швейцарії та Швеції зосередилися на вивченні проблеми незворотності. Під час дослідження вчені вивчили понад 5600 видів ссавців і з'ясували, що існує поріг між повністю водними та напівводними видами. Щойно цей поріг подолано, водна адаптація стає незворотною.

Простими словами. До досягнення цього порога напівводні ознаки, ймовірно, можуть бути повернуті назад, але це обмежено. Річ у тім, що перехід до водного середовища існування пов'язаний з численними складними змінами, що включають збільшення маси тіла, яке дає змогу водним ссавцям зберігати тепло, перехід до переважно м'ясоїдних дієт, що підтримують їхній метаболізм, а також морфологічні зміни їхніх черепів, що дають змогу харчуватися в різних нішах.

На жаль, ці адаптації можуть зробити тварин успішними у водних світах, проте становлять труднощі під час конкуренції з наземними видами. У результаті вчені дійшли висновку, що водні ссавці навряд чи в майбутньому зможуть еволюціонувати, щоб повернутися на сушу, однак це не можна назвати неможливим.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що еволюція зовсім не така випадкова, як вважалося.