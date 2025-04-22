Могут ли киты и дельфины когда-то вновь обосноваться на суше: ученые вынесли свой приговор

Эволюционные переходы в различные среды обитания, например, из воды на сушу и наоборот, довольно редки, но все же возможны. В результате ученые заинтересовались вопросом о том, могут ли водные млекопитающие в будущем эволюционировать настолько, чтобы обосноваться на суше.

Related video

Об этом пишет IFLScience.

В какой-то момент около 350-400 миллионов лет назад, во время границы пермского и триасового периодов, несколько линий рыб впервые выбрались на сушу из воды. Эти крохотные создания имели рудиментарные формы конечностей, постепенно эволюционировавших в четырехногие виды — млекопитающие, рептилии и земноводные — которые и сегодня живут на Земле и известны как тероподы.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Однако около четверти миллиарда лет назад некоторые из них решили вернуться в водную среду. Эти животные в конечном итоге эволюционировали в разнообразный ряд покровов, таких как ихтиозавры, киты и пингвины, среди прочих, которые были независимо оптимизированы для плавания в воде и процветания в этой среде обитания.

Эти метания между сушей и водой, по словам исследователей, поднимают некоторые интересные вопросы, поскольку переход от водной среде к суше на самом деле произошел лишь один раз в истории Земли, в то время как возвращение в водную среду происходило многократно. Но почему это так?

Можно подумать, что эволюция — своего рода безграничный потенциал, позволяющий животным то и дело адаптироваться к окружающей среде. Однако на самом деле, по словам ученых, существуют ограничения и, вероятно, эти ограничения установлены самой эволюцией.

Простыми словами, ученые полагают, что адаптации, позволившие млекопитающим плавать в океане, попросту не могут быть обращены вспять, что и останавливает возвращение животных на сушу. Таким образом, наука полагает, что шансы на возвращение китов и дельфинов к жизни на суше ничтожно малы.

Идея о том, что эволюция необратима, была впервые озвучена в 19 веке бельгийским палеонтологом Луи Долло, а теперь стала законом, названным в честь ученого. Закон Долло, или закон необратимости, гласит, что как только сложный признак теряется, он вряд ли будет восстановлен снова в последующих поколениях.

В 2023 году исследователи из Швейцарии и Швеции сосредоточились на изучении проблемы необратимости. В ходе исследования ученые изучили более 5600 видов млекопитающих и выяснили, что существует порог между полностью водными и полуводными видами. Как только этот порог преодолен, водная адаптация становится необратимой.

Простыми словами. До достижения этого порога полуводные признаки, вероятно, могут быть обращены вспять, но это ограничено. Дело в том, что переход к водной среде обитания связан с многочисленными сложными изменениями, включающие увеличение массы тела, позволяющее водным млекопитающим сохранять тепло, переход к преимущественно плотоядным диетам, поддерживающим их метаболизм, а также морфологические изменения их черепов, которые позволяют питаться в различных нишах.

Увы, эти адаптации могут сделать животных успешными в водных мирах, однако представляют трудности во время конкуренции с наземными видами. В результате ученые пришли к выводу, водные млекопитающие навряд ли в будущем смогут эволюционировать, чтобы вернуться на сушу, однако это нельзя назвать невозможным.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что эволюция вовсе не так случайна, как считалось.