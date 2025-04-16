Ієрархія і домінування: чому насправді півні кричать на світанку

"Кукареку" на світанку відоме в усьому світі як природний будильник, проте півні не просто виконують цей ранковий ритуал з почуття обов'язку. Результати кількох наукових досліджень вказують на те, що півні кричать на світанку, щоб заявити про своє домінування і соціальний статус.

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Про це пише IFLScience.

Кури — соціальні тварини з неймовірно суворою ієрархією. Велика частина представників цього виду, від того, хто першим їсть до захисту території, регулюється місцем у соціальній структурі. Дослідники виявили, що розуміння рангу курей насправді необхідне для підтримання гармонії в зграї.

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Для півнів домінування встановлюється за допомогою агресії та певних сигналів, таких як розмір гребеня на голові та здатність кукурікати, всі з яких залежать від рівня тестостерону. Вчені також виявили, що час криків півня також надає цінну інформацію про соціальні сходи зграї.

У дослідженні 2015 року, проведеному Національним інститутом фундаментальної біології в Японії, вчені виявили, що півень із найвищим рангом має пріоритет, щоб прокричати перше "кукуріку" на початку дня.

Під час дослідження вчені спостерігали за групою з чотирьох самців і помітили систематичне правило в порядку кукурікань щоранку. Автори дослідження спостерігали, як півень із найвищим рангом щодня кукурікає першим, за ним слідують птахи другого, третього і четвертого рангу. Якщо півень із нижчим рангом наважується кукурікати не по черзі, то він може очікувати, що його поставлять на місце за допомогою переслідування і нападу. У результаті вчені дійшли висновку, що крики півнів, імовірно, тісно пов'язані із соціальним позначенням, ієрархією і домінуванням.

Інше дослідження було проведене 1995 року і показало, що кукурікання, ймовірно, функціонує як сигнал статусу. Ранковий попередній крик не обов'язково спрямовується світлом сходу сонця. Попереднє дослідження 2013 року, проведене тими ж японськими вченими, припустило, що крик насамперед спрямовується внутрішнім біологічним годинником півня. Хоча сонячне світло дійсно впливає на циркадні ритми тварин, включно з людьми, півні, як і раніше, демонструють ту саму ієрархічну структуру крику навіть у непроглядній темряві.

Під час досліджень учені також видалили з групи півня першого ранку і помітили дещо цікаве: півні другого рангу починали поводитися так, ніби вони вищого рангу. Це говорить про те, що півень вищого рангу "вирішує", коли почнеться кукурікання, ґрунтуючись на своєму власному циркадному ритмі. Решта просто повинні наслідувати його приклад — або страждати від наслідків.

Раніше Фокус писав про те, що ШІ навчився розуміти мову курок, на черзі інші тварини.