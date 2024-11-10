Курка чи яйце: вчені нарешті з'ясували, що з'явилося першим

За даними вчених Женевського університету, природа могла "створювати яйця" набагато раніше появи сучасних курей.

Це давня загадка, яка мучила вчених протягом багатьох століть. Однак експерти нарешті дійшли відповіді на запитання: що було раніше — курка чи яйце. Про це повідомляє видання Daily mail.

Фахівці Женевського університету вивчили одноклітинний організм, який був знайдений у морських відкладеннях Гаваїв у 2017 році. Згідно з їхніми дослідженнями, Chromosphaera perkinsii відокремилася від еволюційної лінії тварин понад мільярд років тому.

Група вчених з'ясувала, що коли клітини цього виду досягають максимального розміру, вони починають ділитися, утворюючи багатоклітинні колонії з тривимірною структурою, яка нагадує ранні етапи ембріонального розвитку тварин.

Експерти вважають, що це свідчить про існування такого процесу задовго до виникнення перших тварин, близько 800 мільйонів років тому. Таким чином, природа могла "створювати яйця" набагато раніше появи сучасних курей, які з'явилися близько 10 000 років тому.

"Це дивовижно! Цей вид, відкритий зовсім недавно, дає нам змогу повернутися в минуле на мільярд років", — підкреслила співробітниця кафедри біохімії швейцарського університету Марін Оліветта.

Нагадаємо, в лютому Фокус писав про дослідження вчених з Королівського бельгійського інституту, які також шукали відповідь на питання: Так хто ж все-таки з них був першим?

Також нагадаємо, що в курячих яйцях і м'ясі, а також у морській рибі, печінці, молоці та бобових міститься холін — вітамін групи "В", який благотворно впливає на роботу мозку.