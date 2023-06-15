Курка чи яйце? Британські вчені розгадали найзагадковішу таємницю

Фахівці з Брістольського університету вивчили 51 викопний вид та 29 живих видів різних тварин, щоб докопатися до істини про далеких предків сучасної курки.

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Вчені з Брістольського університету переконані, що розгадали найзагадковішу з еволюційних загадок, що було раніше — курка чи яйце. Про це повідомляє видання Mirror.

Команда дослідників, яка вивчала викопні та живі види, виявила, що ранні предки сучасних птахів та рептилій могли народити живих дитинчат, а отже першою з'явилася курка.

Команда проєкту визначила, що ранні рептильні предки курки, які жили за мільйони років до появи динозаврів, можливо, не відкладали яйця, як вважалося раніше. Хоча, з погляду еволюції, яйця відкладали ще далекі предки курчат — динозаври.

Школа наук про Землю Брістольського університету провела велике дослідження, під час якого було вивчено 51 викопний вид і 29 живих видів, віднесених до категорії однопрохідних або яйцекладних (тварин, що відкладають яйця з твердою або м'якою шкаралупою), або живонароджуваних (які народжують живих дитинчат).

Яйце — еволюційний успіх амніотів

Експерти Брістольського та Нанкінського університетів стверджують, що багато видів, які кладуть яйця, могли походити від живородних предків, у той час як відкладання яєць з твердою шкаралупою відіграло вирішальну роль в еволюційних успіхах видів, відомих як амніоти, від яких походять багато сучасних видів тварин, такі як ссавці, птахи, ящірки та крокодили.

Тривале утримання ембріона під захистом шкаралупи, коли дитинчата утримуються матір'ю протягом різного періоду часу, дало цій конкретній групі тварин максимальний захист.

За словами професора Майкла Бентона з Брістольського університету, до появи амніотів перші чотирилапі, що розвинули кінцівки з риб'ячих плавців, були загалом земноводними, і їм доводилося жити переважно у воді або поблизу неї, щоб харчуватися і розмножуватися, як сучасні амфібії, як-от жаби та саламандри. При цьому була більша різноманітність репродуктивних режимів.

Коли 320 мільйонів років тому на сцену вийшли амніоти, вони змогли відірватися від води завдяки розвитку водонепроникної шкіри та іншим способам контролю втрати води. Але амніотична яйцеклітина була ключем. Говорили, що це був "приватний ставок", у якому рептилія, що розвивається, була захищена від висихання в теплому кліматі та давала змогу амніотам відходити від води й домінувати в наземних екосистемах", — зазначив він.

Один із керівників проєкту професор Баоюй Цзян розповів про те, що багато зміїв та ящірок здатні демонструвати гнучку репродуктивну стратегію під час яйцекладу та живонародження.

"Іноді близькоспоріднені види демонструють обидві поведінки, і виявляється, що живородні ящірки можуть повернутися до відкладання яєць набагато легше, ніж передбачалося", — наголосив він.

Нагадаємо, у лютому Фокус писав про дослідження вчених із Королівського бельгійського інституту, які також шукали відповідь на запитання: То хто ж все-таки з них був першим?

Також нагадаємо, що в курячих яйцях і м'ясі, а також у морській рибі, печінці, молоці та бобових міститься холін – вітамін групи "В", що благотворно впливає на роботу мозку.