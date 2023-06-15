Курица или яйцо? Британские ученые разгадали самую загадочную тайну

Специалисты из Бристольского университета изучили 51 ископаемый вид и 29 живых видов различных животных, чтобы докопаться до истины о далеких предках современной курицы.

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Ученые из Бристольского университета убеждены, что разгадали самую загадочную из эволюционных загадок, что было раньше — курица или яйцо. Об этом 14 июня сообщает издание Mirror.

Команда исследователей, которая изучала ископаемые и живые виды, обнаружила, что ранние предки современных птиц и рептилий могли родить живых детенышей, а следовательно первой появилась курица.

Команда проекта определила, что самые ранние рептильные предки курицы, жившие за миллионы лет до появления динозавров, возможно, не откладывали яйца, как считалось ранее. Хотя, с точки зрения эволюции, яйца откладывали еще далекие предки цыплят — динозавры.

Школа наук о Земле Бристольского университета провела большое исследование, в ходе которого был изучен 51 ископаемый вид и 29 живых видов, отнесенных к категории однопроходных или яйцекладущих (животных, откладывающих яйца с твердой или мягкой скорлупой) или живородящих (рождающих живых детенышей).

Яйцо — эволюционный успех амниотов

Эксперты Бристольского и Нанкинского университетов утверждают, что многие яйцекладующие виды могли происходить от живородящих предков, в то время как откладывание яиц с твердой скорлупой сыграло решающую роль в эволюционных успехах видов, известных как амниоты, от которых произошли многие современные виды животных, такие как млекопитающие, птицы, ящерицы и крокодилы.

Длительное удержание эмбриона под защитой скорлупы, когда детеныши удерживаются матерью в течение различного периода времени, дало этой конкретной группе животных максимальную защиту.

По словам профессора Майкла Бентона из Бристольского университета, до появления амниот первые четвероногие, развившие конечности из рыбьих плавников, были в целом земноводными, и им приходилось жить преимущественно в воде или поблизости от нее, чтобы питаться и размножаться, как современные амфибии, такие как лягушки и саламандры. При этом было большее разнообразие репродуктивных режимов.

"Когда 320 миллионов лет назад на сцену вышли амниоты, они смогли оторваться от воды благодаря развитию водонепроницаемой кожи и другим способам контроля потери воды. Но амниотическая яйцеклетка была ключом. Говорили, что это был "частный пруд", в котором развивающаяся рептилия была защищена от высыхания в теплом климате и позволяла амниотам отходить от воды и доминировать в наземных экосистемах", — отметил он.

Один из руководителей проекта профессор Баоюй Цзян рассказал о том, что многие змеи и ящерицы способны демонстрировать гибкую репродуктивную стратегию при яйцекладе и живорождении.

"Иногда близкородственные виды демонстрируют оба поведения, и оказывается, что живородящие ящерицы могут вернуться к откладыванию яиц гораздо легче, чем предполагалось", — подчеркнул он.

Напомним, в феврале Фокус писал об исследовании ученых из Королевского бельгийского института, которые также искали ответ на вопрос: Так кто же все-таки из них был первым?

Также напомним, что в куриных яйцах и мясе, а также в морской рыбе, печени, молоке и бобовых содержится холин – витамин группы "В", благотворно влияющий на работу мозга.