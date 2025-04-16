Иерархия и доминирование: почему на самом деле петухи кричат на рассвете

"Кукареку" на рассвете известно во всем мире как природный будильник, однако петухи не просто выполняют этот утренний ритуал из чувства долга. Результаты нескольких научных исследований указывают на то, что петухи кричат на рассвете, чтобы заявить о своем доминировании и социальном статусе.

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Об этом пишет IFLScience.

Куры — социальные животные с невероятно строгой иерархией. Большая часть представителей этого вида, от того, кто первым ест до защиты территории, регулируется местом в социальной структуре. Исследователи обнаружили, что понимание ранга кур на самом деле необходимо для поддержания гармонии в стае.

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Для петухов доминирование устанавливается посредством агрессии и определенных сигналов, таких как размер гребня на голове и способность кукарекать, все из которых зависят от уровня тестостерона. Ученые также обнаружили, что время криков петуха также предоставляет ценную информацию о социальной лестнице стаи.

В исследовании 2015 года, проведенном Национальным институтом фундаментальной биологии в Японии, ученые обнаружили, что петух с самым высоким рангом имеет приоритет, чтобы прокричать первое "кукареку" в начале дня.

В ходе исследования ученые наблюдали за группой из четырех самцов и заметили систематическое правило в порядке кукареканий каждое утро. Авторы исследования наблюдали, как петух с самым высоким рангом ежедневно кукарекает первым, за ним следуют птицы второго, третьего и четвертого ранга. Если петух с более низким рангом осмеливается кукарекать не по порядку, то он может ожидать, что его поставят на место с помощью преследования и нападения. В результате ученые пришли к выводу, что крики петухов, вероятно, тесно связаны с социальным обозначением, иерархией и доминированием.

Другое исследование было проведено в 1995 году и показало, что кукарекание, вероятно, функционирует как сигнал статуса. Утренний предварительный крик не обязательно направляется светом восхода солнца. Предыдущее исследование 2013 года, проведенное теми же японскими учеными, предположило, что крик в первую очередь направляется внутренними биологическими часами петуха. Хотя солнечный свет действительно влияет на циркадные ритмы животных, включая людей, петухи по-прежнему демонстрируют ту же иерархическую структуру крика даже в кромешной тьме.

В ходе исследований ученые также удалили из группы петуха первого ранка и заметили нечто любопытное: петухи второго ранга начинали вести себя так, будто они высшего ранга. Это говорит о том, что петух высшего ранга "решает", когда начнется кукарекание, основываясь на своем собственном циркадном ритме. Остальные просто должны следовать его примеру — или страдать от последствий.

Ранее Фокус писал о том, что ИИ научился понимать язык куриц, на очереди другие животные.