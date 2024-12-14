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Технологии и наука

Существа из зазеркалья: ученые бояться, что новый тип жизни может уничтожить нас

отражение, женщина, зеркало
Фото: Unsplash | Опасность зеркальных организмов должна дать понять ученым, что такие инновации должны происходить под наблюдением

Синтетическая биология представляет собой необычную науку, которая порой находится на грани создания жизни из необычных элементов. Именно этого и бояться ученые, призвав мир тщательно наблюдать за ее созданием с помощью таинственных "зеркальных молекул".

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Группа из 38 ученых выразила обеспокоенность по поводу потенциальной опасности, которую представляют собой синтетические формы жизни, созданные с помощью "зеркальных молекул". Эти организмы, пока еще не воплощенные в реальность, могут существенно нарушить работу природных экосистем и систем здравоохранения из-за их фундаментальных отличий от жизни, какой мы ее знаем, пишет ScienceAlert.

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Предупреждение ученых, опубликованное в журнале Science, призвало к ведению тщательной и углубленной дискуссии перед внедрением подобных технологий. Зеркальные молекулы — это обратные формы биологических молекул, которые определяют жизнь на Земле. К ним относятся левосторонние аминокислоты и правосторонние нуклеотиды, содержащиеся в ДНК и РНК, это свойство известно как гомохиральность. Несмотря на его универсальность, исследователи предполагают возможность создания жизни, полностью основанной на этих "перевернутых" молекулах.

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Такое действие может начаться с создания зеркальных бактерий, что потенциально позволит совершить фармацевтический прорыв, передав производство зеркальных молекул этим микробам. Гарвардский генетик Джордж Черч, который когда-то с энтузиазмом относился к подобным достижениям, включая создание его командой зеркальной версии ДНК-полимеразы в 2016 году, присоединился к призыву к осторожности.

Майкл Кей, биохимик из Университета Юты, объяснил потенциальные риски, отметив, что зеркальные организмы могут избежать естественного контроля, такого как хищники, антибиотики и иммунные системы, поскольку эти механизмы приспособлены к обычной хиральности и привести к непредсказуемым последствиям. Впрочем возможно и обратное — таким организмам может быть трудно выжить в среде, не благоприятной для их уникального молекулярного состава.

Микробиолог Вон Купер из Питтсбургского университета подчеркнул важность управления и этического надзора в этой области синтетической биологии. Он признал научные перспективы исследований зеркальных жизней, но твердо заявил, что риски, связанные с созданием таких организмов, перевешивают потенциальную пользу. Эти дебаты пересекаются с более широким ландшафтом синтетической биологии, которая ищет инновационные решения для медицины, сельского хозяйства и экологических проблем в совершенно чуждых привычной жизни областях.

Ученые считают, что потенциальный риск создания зеркальных организмов должен четко дать понять сообществу, что инновации должны сопровождаться ответственным подходом к их развитию. Зеркальные молекулы уже были изучены учеными в контексте устойчивости к лекарственным препаратам и уклонения от иммунитета, что лишь подчеркивает преобразующий, но опасный характер подобных начинаний.

Ранее Фокус писал о причинах отравления бактериями нашего организма. Ученые узнали, что бактерии способны чувствовать голод и злиться из-за этого, начиная вредить нашему организму и поделились этим с миром.

Также Фокус писал о том, что в насадках для душа обнаружили опасные бактерии. Исследователи опасаются, что в воде и насадках для душа хранится множество бактерий, опасных для людей.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.