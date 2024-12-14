Существа из зазеркалья: ученые бояться, что новый тип жизни может уничтожить нас

Синтетическая биология представляет собой необычную науку, которая порой находится на грани создания жизни из необычных элементов. Именно этого и бояться ученые, призвав мир тщательно наблюдать за ее созданием с помощью таинственных "зеркальных молекул".

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Группа из 38 ученых выразила обеспокоенность по поводу потенциальной опасности, которую представляют собой синтетические формы жизни, созданные с помощью "зеркальных молекул". Эти организмы, пока еще не воплощенные в реальность, могут существенно нарушить работу природных экосистем и систем здравоохранения из-за их фундаментальных отличий от жизни, какой мы ее знаем, пишет ScienceAlert.

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Предупреждение ученых, опубликованное в журнале Science, призвало к ведению тщательной и углубленной дискуссии перед внедрением подобных технологий. Зеркальные молекулы — это обратные формы биологических молекул, которые определяют жизнь на Земле. К ним относятся левосторонние аминокислоты и правосторонние нуклеотиды, содержащиеся в ДНК и РНК, это свойство известно как гомохиральность. Несмотря на его универсальность, исследователи предполагают возможность создания жизни, полностью основанной на этих "перевернутых" молекулах.

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Такое действие может начаться с создания зеркальных бактерий, что потенциально позволит совершить фармацевтический прорыв, передав производство зеркальных молекул этим микробам. Гарвардский генетик Джордж Черч, который когда-то с энтузиазмом относился к подобным достижениям, включая создание его командой зеркальной версии ДНК-полимеразы в 2016 году, присоединился к призыву к осторожности.

Майкл Кей, биохимик из Университета Юты, объяснил потенциальные риски, отметив, что зеркальные организмы могут избежать естественного контроля, такого как хищники, антибиотики и иммунные системы, поскольку эти механизмы приспособлены к обычной хиральности и привести к непредсказуемым последствиям. Впрочем возможно и обратное — таким организмам может быть трудно выжить в среде, не благоприятной для их уникального молекулярного состава.

Микробиолог Вон Купер из Питтсбургского университета подчеркнул важность управления и этического надзора в этой области синтетической биологии. Он признал научные перспективы исследований зеркальных жизней, но твердо заявил, что риски, связанные с созданием таких организмов, перевешивают потенциальную пользу. Эти дебаты пересекаются с более широким ландшафтом синтетической биологии, которая ищет инновационные решения для медицины, сельского хозяйства и экологических проблем в совершенно чуждых привычной жизни областях.

Ученые считают, что потенциальный риск создания зеркальных организмов должен четко дать понять сообществу, что инновации должны сопровождаться ответственным подходом к их развитию. Зеркальные молекулы уже были изучены учеными в контексте устойчивости к лекарственным препаратам и уклонения от иммунитета, что лишь подчеркивает преобразующий, но опасный характер подобных начинаний.

Ранее Фокус писал о причинах отравления бактериями нашего организма. Ученые узнали, что бактерии способны чувствовать голод и злиться из-за этого, начиная вредить нашему организму и поделились этим с миром.

Также Фокус писал о том, что в насадках для душа обнаружили опасные бактерии. Исследователи опасаются, что в воде и насадках для душа хранится множество бактерий, опасных для людей.

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