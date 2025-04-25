На Земле исчез один океан, изменив историю целой планеты

Закрытие древнего морского пути Тетис бесповоротно изменило историю Земли. Исчезновение древнего океана изменило климат, создав пустыни, а также открыло путь для миграции ранних животных и людей.

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Об этом пишет Daily Galaxy.

Древний океан Тетис простирался между Атлантическим океаном и Индо-Тихоокеанским регионом. Около 100 млн лет назад тектоническая активность начала смещать континенты, что привело к постепенному закрытию океана. Африка двигалась к Евразии и сокращала морской путь Тетис, приводя к серии мощных тектонических столкновений, которые меняли ландшафт, климат и саму жизнь на Земле.

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Такие перемены не произошли мгновенно. На протяжении миллионов лет такие континенты, как Индия, Аравия и Адрия, медленно дрейфовали к Евразии, изменяя топографию планеты. Сокращение морского пути Тетис значительно изменило глобальную циркуляцию океана и погодные условия, изменив экосистемы по всему миру.

30 млн лет назад мощный выброс горячей породы из мантии Земли поднял сушу под Восточной Африкой и Аравией. Таким образом возник сухопутный мост Гомфотерия, который протянулся через то, что сейчас является Аравийским полуостровом и Анатолией.

Этот сухопутный "мост" сыграл важнейшую роль в миграции животных, позволив африканским слонам, жирафам и гепардам свободно перемещаться в Азию. Новый путь также дал возможно предкам ранних людей мигрировать, формируя эволюционные пути.

Но исчезновение древнего океана Тетис не только способствовало миграции видов, также произошли крупные изменения климата.

Северная Африка из плодородного региона высохла и превратилась в пустыню Сахара. Закрытие морского пути и поднятие Аравийского полуострова изменило океанические течения, которые также способствовали формированию Сахары.

Система муссонов в Азии становилась все сильнее, так как суши поднимались, принося более сильные сезонные дожди в такие регионы, как Юго-Восточная Азия. Эти изменения в погодных условиях, вызванные тектонической активностью, изменили экосистемы и распределение жизни по всему миру.

После того, как морской путь Тетис исчез, он разделился на то, что сейчас является Средиземным морем и Аравийским морем. Океан Неотетис, который когда-то соединял Индийский и Атлантический океаны, был запечатан навсегда, изменив способ транспортировки тепла и воды по планете. Столкновение Африки и Евразии создало новые горные хребты, включая Альпы и Гималаи, которые были подняты в результате этих тектонических сил.

Это тектоническое столкновение продолжается и сегодня, и регион остается одним из самых геологически активных в мире. Землетрясения и продолжающееся горообразование отражают глубокую, незавершенную работу внутренних сил планеты, которые продолжают формировать поверхность Земли.

Напомним, под корой Земли находится "запасной" океан, он кишит жизнью. Исследователи говорят, что глубоко в недрах Земли содержится огромный резервуар воды, который связан с поверхностными водами.