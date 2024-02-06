Под корой Земли находится "запасной" океан: он кишит жизнью

Исследователи говорят, что глубоко в недрах Земли содержится огромный резервуар воды, который связан с поверхностными водами.

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Результаты исследований показывают, что на глубине от 410 до 660 км под поверхностью Земли прячется огромный океан со своей экосистемой, пишет Greek Reporter.

По словам ученых, этот подповерхностный океан участвует в круговороте воды на планете, циркулирующей между атмосферой, океанами и другими поверхностными водами.

Вода может проникать в глубоко в недрах Земли, так как океанское дно содержит трещины, которые называются зонами субдукции. Они появляются в месте столкновения литосферных плит. Во время наблюдения за землетрясениями ученые выяснили, что блоки земной коры погружаются в мантию Земли, унося с собой тонны воды.

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Также выяснилось, что существует связь между поверхностными водами и океаном под земной корой. Такая переходная зона мантии Земли представляет собой большой резервуар воды, которая постоянно циркулирует.

Под корой Земли пода поглощается минералом, а потом возвращается на поверхность. Последний может путешествовать с помощью магмы, которую извергают подводные вулканы или же во время движения тектонических плит.

Эта мантийная порода называется рингвудит – минерал силиката магния, который образовался под высоким давлением. Такой материал впервые нашли 1960-х года на метеорите и не так давно под поверхностью Земли.

Минерал достаточно пластичный и играет ключевую роль в динамике мантии. Вода хранится внутри его кристаллов в состоянии, которое не является ни твердым, ни жидки, ни газообразным.

В океане под корой Земли исследователи обнаружили абсолютно новую экосистему, заглянув внутрь в один из таких разломов с помощью подводного робота. Ему пришлось спуститься на глубину примерно 2500 метров ниже уровня моря. Черви, улитки и хемосинтезирующие бактерии населяют этот спрятанный океан, где как считалось нет ничего живого.

"Рингвудит похож на губку, впитавшую воду, в кристаллической структуре рингвудита есть что-то особенное, что позволяет ему притягивать водород и удерживать воду", — говорит геофизик Стив Джейкобсен.

Напомним, Атлантический океан с каждым годом становится шире. Ученые зафиксировали движение тектонических плит глубоко под океаном.