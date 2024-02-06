Під корою Землі є "запасний" океан: він кишить життям

Дослідники кажуть, що глибоко в надрах Землі міститься величезний резервуар води, який пов'язаний із поверхневими водами.

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Результати досліджень показують, що на глибині від 410 до 660 км під поверхнею Землі ховається величезний океан зі своєю екосистемою, пише Greek Reporter.

За словами вчених, цей підповерхневий океан бере участь у кругообігу води на планеті, що циркулює між атмосферою, океанами й іншими поверхневими водами.

Вода може проникати глибоко в надрах Землі, оскільки океанське дно містить тріщини, які називаються зонами субдукції. Вони з'являються в місці зіткнення літосферних плит. Під час спостереження за землетрусами вчені з'ясували, що блоки земної кори занурюються в мантію Землі, забираючи із собою тонни води.

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Також з'ясувалося, що існує зв'язок між поверхневими водами й океаном під земною корою. Така перехідна зона мантії Землі — це великий резервуар води, яка постійно циркулює.

Під корою Землі пода поглинається мінералом, а потім повертається на поверхню. Останній може подорожувати за допомогою магми, яку вивергають підводні вулкани або ж під час руху тектонічних плит.

Ця мантійна порода називається рингвудит — мінерал силікату магнію, який утворився під високим тиском. Такий матеріал уперше знайшли 1960-х років на метеориті та не так давно під поверхнею Землі.

Мінерал досить пластичний і відіграє ключову роль у динаміці мантії. Вода зберігається всередині його кристалів у стані, який не є ні твердим, ні рідким, ні газоподібним.

В океані під корою Землі дослідники виявили абсолютно нову екосистему, заглянувши всередину в один із таких розломів за допомогою підводного робота. Йому довелося спуститися на глибину приблизно 2500 метрів нижче за рівень моря. Черв'яки, равлики та бактерії, що хемосинтезують, населяють цей захований океан, де, як вважалося, немає нічого живого.

"Рингвудит схожий на губку, що ввібрала воду, в кристалічній структурі рингвудиту є щось особливе, що дає йому змогу притягувати водень і утримувати воду", — каже геофізик Стів Джейкобсен.

Нагадаємо, Атлантичний океан із кожним роком стає ширшим. У чені зафіксували рух тектонічних плит глибоко під океаном.