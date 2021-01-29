Карты устаревают. Атлантический океан с каждым годом становится шире

Ученые зафиксировали движение тектонических плит глубоко под океаном.

Новое исследование предполагает, что Атлантический океан расширяется, отталкивая Америку с одной стороны, а Европу и Африку – с другой. Об этом сообщает LiveScience.

По словам ученых, глубоко в мантии Земли, раскаленные породы поднимаются вверх и толкают тектонические плиты – кусочки мозаики, которые образуют земную кору. Эти плиты встречаются под Атлантикой.

Раньше эксперты считали, что континенты преимущественно раздвигались, когда плиты под океаном двигались в противоположных направлениях и врезались в другие тектонические плиты. Но новое исследование показало, что это еще не вся картина.

Исследование началось в 2016 года, когда группа исследователей отправилась в самую широкую часть Атлантического океана между Южной Америкой и Африкой. Исследование возглавил научный сотрудник Университета Рома Тре Мэтью Агиус.

Дело в том, что обширный, пустой участок океана опирается на невероятно важное геологическое место: Срединно-Атлантический хребет, крупнейшую тектоническую границу планеты, которая простирается на 16 093 км от Северного Ледовитого океана до южной оконечности Африки. Это место, где Южноамериканская и Североамериканская плиты отделяются от Евразийской и Африканской плит со скоростью около 4 см в год, делая Атлантический океан шире.

Агиус и его команда пришли к такому выводу на основе данных сейсмометров, которые были сброшены на морское дно в районе хребта. Спустя год датчики были собраны снова.

Фото: University of Southampton

"До сих пор у нас не было хороших изображений того, что происходит под океаном", – говорит Агиус.

Поскольку сейсмические волны ведут себя по-разному в зависимости от материала, через который они проходят, исследователи использовали данные для создания изображений различных слоев Земли.

В течение года сейсмометры улавливали вибрации землетрясений, которые распространялись из разных частей мира и проходили через глубокую мантию Земли – слой в основном твердой горячей породы толщиной около 2900 км.

Фото: University of Southampton

Ученые считают, что подобные открытия не только меняют представление о геологических процесса, но и могут изменить карты. Примерно 300 млн лет назад все семь континентов были объединены в один единственный суперконтинент, известный как Пангея.

На протяжении миллионов лет плиты разделяли континенты, создавая границы океана и современные карты. Но расширение Атлантического океана и сокращение Тихого океана медленно и незаметно делает наши карты менее точными.

"Карты немного изменяются, но через миллионы и миллионы лет они претерпят значительные изменения", – подытожил ученый.