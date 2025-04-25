На Землі зник один океан, змінивши історію цілої планети

Закриття стародавнього морського шляху Тетіс безповоротно змінило історію Землі. Зникнення стародавнього океану змінило клімат, створивши пустелі, а також відкрило шлях для міграції ранніх тварин і людей.

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Про це пише Daily Galaxy.

Стародавній океан Тетіс простягався між Атлантичним океаном та Індо-Тихоокеанським регіоном. Близько 100 млн років тому тектонічна активність почала зміщувати континенти, що призвело до поступового закриття океану. Африка рухалася до Євразії та скорочувала морський шлях Тетіс, призводячи до серії потужних тектонічних зіткнень, які змінювали ландшафт, клімат і саме життя на Землі.

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Такі зміни не відбулися миттєво. Протягом мільйонів років такі континенти, як Індія, Аравія та Адрія, повільно дрейфували до Євразії, змінюючи топографію планети. Скорочення морського шляху Тетіс значно змінило глобальну циркуляцію океану і погодні умови, змінивши екосистеми по всьому світу.

30 млн років тому потужний викид гарячої породи з мантії Землі підняв сушу під Східною Африкою та Аравією. Таким чином виник сухопутний міст Гомфотерія, який простягнувся через те, що зараз є Аравійським півостровом і Анатолією.

Цей сухопутний "міст" зіграв найважливішу роль у міграції тварин, дозволивши африканським слонам, жирафам і гепардам вільно переміщатися в Азію. Новий шлях також дав можливість предкам ранніх людей мігрувати, формуючи еволюційні шляхи.

Але зникнення стародавнього океану Тетіс не тільки сприяло міграції видів, також відбулися великі зміни клімату.

Північна Африка з родючого регіону висохла і перетворилася на пустелю Сахара. Закриття морського шляху та підняття Аравійського півострова змінило океанічні течії, які також сприяли формуванню Сахари.

Система мусонів в Азії ставала дедалі сильнішою, оскільки суші підіймалися, приносячи сильніші сезонні дощі в такі регіони, як Південно-Східна Азія. Ці зміни в погодних умовах, спричинені тектонічною активністю, змінили екосистеми і розподіл життя по всьому світу.

Після того, як морський шлях Тетіс зник, він розділився на те, що зараз є Середземним морем і Аравійським морем. Океан Неотетіс, який колись з'єднував Індійський і Атлантичний океани, був запечатаний назавжди, змінивши спосіб транспортування тепла і води по планеті. Зіткнення Африки та Євразії створило нові гірські хребти, включно з Альпами та Гімалаями, які були підняті в результаті цих тектонічних сил.

Це тектонічне зіткнення триває і сьогодні, і регіон залишається одним із найбільш геологічно активних у світі. Землетруси та триваюче горотворення відображають глибоку, незавершену роботу внутрішніх сил планети, які продовжують формувати поверхню Землі.

Нагадаємо, під корою Землі знаходиться "запасний" океан, він кишить життям. Дослідники кажуть, що глибоко в надрах Землі міститься величезний резервуар води, який пов'язаний із поверхневими водами.