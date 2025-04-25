Некоторые акулы планируют свои нападения на людей, но не все: что ими руководит на самом деле

Акулы часто воспринимаются как самые чудовищные создания в океане, однако этот образ в значительной степени навязан средствами информации. В действительности акулы могут нападать по множеству различных причин и теперь ученые нашли еще одну, которую ранее упускали из виду.

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Об этом пишет PHYS.org.

В новом исследовании ученые из Университета PSL пришли к выводу, что существует новая дополнительная и мало обсуждаемая причина, заставляющая акул кусаться: самооборона. Исследователи обнаружили, что существуют также "защитные укусы акул", которые являются реакцией на первоначальную человеческую агрессию. Простыми словами, по словам первого автора исследования, доктора Эрика Клуа, это указывает на то, что хищников не следует считать ответственными или виновными, когда происходят некоторые из этих нападений.

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Отметим, что нападения акул на людей в целом считаются чрезвычайно редкими – статика показывает, что в год происходит около 100 столкновений с хищниками и лишь около 10% из них оказываются смертельными.

Например, во Французской Полинезии укусы акул регистрируются с начала 1940-х годов. Однако записи, включающие надежную информацию о мотивации укусов, начинаются позже. В период с 2009 по 2023 год было зафиксировано 74 укуса, четыре из которых, вероятно, были мотивированы самообороной, что может спровоцировать 3–5% всех укусов акул.

Исследователи отмечают, что укусы в целях самообороны, по сути, являются ответом на действия человека, которые воспринимаются хищниками как агрессивные. К таким действиям можно отнести такие действия, как:

подводная охота;

попытки взаимодействия с акулой.

В таких случаях акулы, как правило, наносят укусу неоднократно и оставляют поверхностные и несмертельные раны. К слову, такое поведение также наблюдается среди наземных хищников, например, медведей и крупных птиц, в целях самообороны.

По словам доктора Клуа, некоторые виды прибрежных акул, такие как серая рифтовая акула, особенно территориальны и достаточно смелы, чтобы вступать в противостояние с людьми, вторгшимися в их среду обитания.

В то же время, когда акулы нападают в целях самообороны, они могут использовать несоразмерную силу и нанести больший вред, чем им угрожает опасность. Ученые считают, что такая реакция, вероятно, является немедленной мобилизацией инстинкта выживания. К слову, несоразмерность между первоначальной агрессией и действиями по самообороне также распространена у людей.

Результаты нового исследования показывают, что 322 случая укусов могли быть мотивированы самообороной, что близко к проценту (около 5%) укусов самообороны, зарегистрированных во Французской Полинезии. Это указывает на то, что сделанные там наблюдения могут быть перенесены на остальной мир.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, когда акула впервые напала на человека.