Деякі акули планують свої напади на людей, але не всі: що ними керує насправді

Акули часто сприймаються як найжахливіші створіння в океані, проте цей образ значною мірою нав'язаний засобами інформації. Насправді акули можуть нападати з безлічі різних причин і тепер вчені знайшли ще одну, яку раніше не брали до уваги.

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Про це пише PHYS.org.

У новому дослідженні вчені з Університету PSL дійшли висновку, що існує нова додаткова і мало обговорювана причина, яка змушує акул кусатися: самооборона. Дослідники виявили, що існують також "захисні укуси акул", які є реакцією на первісну людську агресію. Простими словами, за словами першого автора дослідження, доктора Еріка Клуа, це вказує на те, що хижаків не слід вважати відповідальними або винними, коли відбуваються деякі з цих нападів.

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Зазначимо, що напади акул на людей загалом вважаються надзвичайно рідкісними — статика показує, що на рік відбувається близько 100 зіткнень із хижаками й лише близько 10% із них виявляються смертельними.

Наприклад, у Французькій Полінезії укуси акул реєструються з початку 1940-х років. Однак записи, що включають надійну інформацію про мотивацію укусів, починаються пізніше. У період з 2009 по 2023 рік було зафіксовано 74 укуси, чотири з яких, імовірно, були мотивовані самообороною, що може спровокувати 3-5% усіх укусів акул.

Дослідники зазначають, що укуси з метою самооборони, по суті, є відповіддю на дії людини, які сприймаються хижаками як агресивні. До таких дій можна віднести такі дії, як:

підводне полювання;

спроби взаємодії з акулою.

У таких випадках акули, як правило, завдають укусу неодноразово і залишають поверхневі та несмертельні рани. До слова, така поведінка також спостерігається серед наземних хижаків, наприклад, ведмедів і великих птахів, з метою самооборони.

За словами доктора Клуа, деякі види прибережних акул, як-от сіра рифтова акула, особливо територіальні та досить сміливі, щоб вступати в протистояння з людьми, які вдерлися в їхнє середовище існування.

Водночас коли акули нападають з метою самооборони, вони можуть використати непропорційну силу і завдати більшої шкоди, ніж їм загрожує небезпека. Вчені вважають, що така реакція, ймовірно, є негайною мобілізацією інстинкту виживання. До слова, невідповідність між початковою агресією та діями із самооборони також поширена у людей.

Результати нового дослідження показують, що 322 випадки укусів могли бути мотивовані самообороною, що близько до відсотка (близько 5%) укусів самооборони, зареєстрованих у Французькій Полінезії. Це вказує на те, що зроблені там спостереження можуть бути перенесені на решту світу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, коли акула вперше напала на людину.