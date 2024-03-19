От симптомов гриппа до ампутации ног: маленькую девочку поразила таинственная болезнь

Жизнь ребенка, пораженного опасной бактерией, навсегда разделилась на "до" и "после", лишив девочку возможности ходить и уже забрав одну руку. Врачи до сих пор ломают голову над источником заражения.

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Маленькая девочка по имени Виктория Пастен-Моралес мужественно борется за свою жизнь в больнице после того, как ее поразила внезапная и тяжелая бактериальная инфекция. В свои 7 лет Виктория пережила больше, чем многие из нас могут себе представить: она перенесла восемь операций по борьбе с инфекцией, вызванной стрептококком группы А. Это испытание началось достаточно невинно с симптомов, которые многие списали бы на обычный грипп — лихорадка и рвота. Однако все резко изменилось к худшему, когда ее состояние ухудшилось менее чем за полдня, что уже привело к ампутации нескольких конечностей, пишет New York Post.

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Стрептококк группы А (СГА) — это вид бактерий, часто встречающийся в горле и на коже. Хотя он может вызывать относительно легкие инфекции, такие как фарингит и импетиго, он также способен привести к более серьезным и опасным для жизни состояниям, таким как некротизирующий фасциит и синдром стрептококкового токсического шока. Эти серьезные состояния возникают, когда бактерии проникают в те части тела, где их обычно не бывает, например в кровь, мышцы или легкие, вырабатывая токсины и ферменты, которые могут быстро разрушать ткани и распространять инфекцию, требуя срочного медицинского вмешательства. Данной бактерии и ее влиянию на наш организм посвящено множество исследований.

Борьба Виктории началась в конце февраля, когда, казалось бы, незначительные симптомы быстро усугубились и стали более агрессивными. Ее семья была шокирована скоростью ухудшения ее состояния, что привело к немедленной госпитализации в детскую больницу Феникса, США. Там врачам пришлось принять непростое решение — ампутировать ей обе ноги и правую руку, чтобы спасти жизнь, в то время как левая рука осталась под наблюдением врачей. Инфекция также затронула ее почки, и, хотя сейчас Виктория находится в сознании, она дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Врачи еще не смогли установить, как именно девочка заразилась.

Девочка не может говорить, но выражает свою благодарность и настроение поцелуями и кивками головы Фото: Victor Pasten

Несмотря на все эти трудности, Виктория проявляет невероятную стойкость. В настоящее время она не может говорить, но выражает свою благодарность и настроение поцелуями и кивками головы, особенно когда ее навещают сотрудники школы. Ее окружение сплотилось вокруг нее и ее семьи, собрав уже более 23 000 долларов, чтобы помочь с неожиданными и непомерными медицинскими расходами.

Эта история показывает явные последствия тех тяжелых инфекций, которые может вызывать стрептококк группы А. История Виктории — является суровым напоминанием о том, как быстро здоровье может быть потерянным из-за непредсказуемости бактериальных инфекций. Ее мать называет Викторию "воином" — подходящий титул для человека, проявляющего такую храбрость и не прекращающего борьбу перед лицом сложнейших испытаний.

Ранее Фокус писал о плотоядных бактериях, убивших трех человек в двух штатах США. Один человек в штате Нью-Йорк и двое людей в штате Коннектикут недавно умерли от опасной бактериальной инфекции.

Также Фокус писал о первом зарегистрированном случае нападения грибка на человека в Индии. Смертельный для растений грибок три месяца медленно убивал грибника, пока последний не обратился за медицинской помощью.