У надрах Землі виявлено величезні запаси чистого палива: забезпечить енергією на сотні років

Вчені вважають, що в надрах нашої планети ховаються трильйони тонн водню, але виявлено лише частину запасів цього важливого елемента, який дасть змогу відмовитися від викопного палива.

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Під поверхнею Землі ховаються приблизно 6,2 трлн тонн водню, вважають учені. Це приблизно у 26 разів більше за кількість нафти, яка, як відомо, залишилася в землі. Але де саме знаходяться всі запаси водню, поки що вчені точно не знають, адже виявили лише кілька резервуарів із цим цінним елементом. Науковці вважають, що навіть невелика частина цього водню може позбавити людей залежності від викопного палива на 200 років. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Live Science.

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Донедавна вчені не усвідомлювали, що водень накопичується під поверхнею Землі. Вважалося, то він випаровується в атмосферу через невеликі тріщини в гірських породах. Тепер же вчені виявили величезне родовище водню в Африці та в Албанії. Це означає, що водень дійсно накопичується в резервуарах у надрах Землі і автори нового дослідження вважають, що його там дуже багато.

Моделювання на основі наявних даних показало, що під поверхнею планети ховається приблизно 6,2 трлн тонн водню. Але вченим ще потрібно визначити його точне місце розташування в різних місцях на планеті.

Водень є джерелом чистої енергії, який можна використовувати як паливо для транспортних засобів, для забезпечення промислових процесів і вироблення електроенергії. Вчені вважають, що всього 2% запасів водню, виявлених у дослідженні, а саме 124 млрд тонн, можуть забезпечити енергією всю планету протягом 200 років. Таким чином це може призвести до повної відмови від використання викопного палива.

Дослідження вчених показує, що енергія, отримана під час використання цього водню, приблизно вдвічі перевищує енергію, яку можна отримати від усіх запасів природного газу на Землі.

Щоб оцінити кількість водню всередині Землі, вчені використовували модель, яка враховувала швидкість, з якою водневий газ виробляється під поверхнею, кількість, яку, імовірно, буде захоплено в резервуарах, і кількість, втрачену внаслідок різних процесів, як-от витік із гірських порід в атмосферу.

Водень утворюється внаслідок хімічних реакцій у гірських породах. Найпростішою реакцією є поділ води на водень і кисень. Але насправді існують десятки природних процесів, які здатні створювати водень.

Вчені вважають, що більша частина водню знаходиться занадто глибоко, щоб його було вигідно видобувати. Але навіть з урахуванням таких обмежень його достатньо, щоб відмовитися від використання викопного палива.

Експерти прогнозують, що глобальний попит на водень зросте в 5 разів до 2050 року і в деяких секторах економіки він становитиме приблизно 30% енергопостачання.

Перевага використання природного водню полягає в тому, що для його виробництва не потрібне джерело енергії, а підземні резервуари можуть зберігати водневий газ доти, доки він не знадобиться.

Фокус уже писав про те, що вчені представили новий спосіб створення водневого палива, для якого потрібна вода і світло Сонця.

Також Фокус писав про те, що останки затонулих кораблів на дні океанів є бомбою уповільненої дії. На борту тисяч затонулих кораблів перебувають величезна кількість нафти, боєприпаси і токсичні метали, а отже, загроза сильного забруднення навколишнього середовища є реальною, попереджають учені.