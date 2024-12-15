У 44 рази більший за Землю: вчені виявили у близької до нас планети гігантський хвіст

Гігантський хвіст простягається на відстань приблизно 560 000 км і складається з газу, який забирає з атмосфери близької до нас планети зоряний вітер.

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Астрономи з'ясували, що близька до нас за космічними мірками планета WASP-69 має гігантський хвіст, який завдовжки в 44 рази більший за діаметр Землі. Цей хвіст, що складається з газу, створює зоряний вітер, тобто потік частинок, що вилітають із зірки. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy and Astrophysics, пише Live Science.

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Планета WASP-69 b є газовим гігантом приблизно такого ж розміру, як і Юпітер, але водночас приблизно на 30% менша за масою. Планета обертається навколо звичайної зірки на відстані 160 світлових років від нас, що вважається близькою відстанню за космічними мірками. При цьому планета перебуває дуже близько до своєї зірки, а тому її орбітальний період становить лише майже 4 земні дні.

Уперше планету WASP-69 b астрономи виявили 10 років тому і вважається, що за цей час вона втрачала приблизно 200 000 тон газу за секунду. Здебільшого це гелій і невелика кількість водню. Втрата газу пов'язана з тим, що зірка сильно нагріває планету і її атмосфера поступово випаровується. Вчені підрахували, що за 7 млрд років свого існування планета WASP-69 b втратила масу еквівалентну семи масам Землі.

Деякі вчені раніше припускали, що у планети може існувати газовий хвіст, схожий на той, що є у комет, але не було цьому підтверджень. Тепер же нові спостереження показали, що у планети є хвіст і його довжина становить приблизно 560 000 км, що приблизно в 44 рази більше діаметра Землі. Також довжина хвоста приблизно в 7 разів більша за діаметр планети WASP-69 b.

Як з'ясували астрономи, газовий хвіст утворюється, коли зоряний вітер здуває газ, що виходить із планети, і створює гігантську структуру. Зоряний вітер є потоком заряджених частинок, який викидає зірка. При цьому вчені вважають, що якщо зоряний вітер ослабне, то хвіст у планети зникне. Тобто планета продовжить втрачати газ і з атмосфери, але він не набуватиме характерної форми хвоста. Як показує дослідження без сильного зоряного вітру газ, що вилітає з атмосфери, огортав би планети рівномірно.

Дослідження показало, що хвіст утворюється, коли частина атмосфери планети, що виходить, стикається із зоряним вітром, і таким чином позаду планети виникає довга газова структура. У цьому випадку планета дійсно нагадує комету.

За словами вчених, це відкриття допоможе краще зрозуміти те, як формуються та еволюціонують газові гіганти і яку роль у цьому відіграє зоряний вітер.

Як уже писав Фокус, у надрах Землі виявлено величезні запаси чистого палива, яке забезпечить енергією на сотні років вперед. Вчені вважають, що в надрах нашої планети ховаються трильйони тонн водню, але виявлено лише частину запасів цього важливого елемента, який дасть змогу відмовитися від викопного палива.

Також Фокус писав про те, що інопланетяни не такі, як ми думаємо і вчені розповіли, як же їх тоді знайти. Інопланетне життя може бути несхожим на земне життя. Тому спроби знайти докази їхнього існування вимагають деякої креативності.