Схожа на Землю планета розвалюється і має хвіст завдовжки 9 млн км: чому це важливо для нас

Учені виявили нову планету, яка є кам'янистою, як і Земля, але має менший розмір. Виявилося, що під впливом тепла своєї зірки цей світ розпадається на частини і має один дуже довгий хвіст, як у комети, а також хвіст меншого розміру.

Related video

Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal Letters, пише ScienceAlert.

Астрономи за допомогою космічного телескопа TESS виявили нову кам'янисту планету, яка належить до світів земної групи. Але виявилося, що ця планета, покрита, як припускають, океаном із гарячої магми, руйнується під впливом тепла своєї зірки. При цьому кам'янистий матеріал плавиться під впливом дуже високої температури, відлітає в космос, перетворюючись на гігантський хвіст, як у комети, довжиною приблизно 9 млн км.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Нова планета, що отримала назву BD+05 4868 Ab, розташована на відстані 140 світлових років від нас і робить повний оберт навколо своєї зірки всього за 30 годин. Тобто вона перебуває у 20 разів ближче до зірки, ніж планета Меркурій до Сонця.

Учені вважають, що планета, яка зараз майже у 2 рази менша за Меркурій (її діаметр у 2,5 раза менший, ніж у Землі), була від самого початку більшою, але почала втрачати масу і поступово руйнується. Розрахунки вчених показують, що планета викидає в космос велику кількість матеріалу, що призведе до її повного зникнення приблизно через 1-2 млн років. Це пов'язано як із впливом зірки, так і з тим, що планета має слабку гравітацію.

На сьогоднішній день астрономи виявили лише кілька подібних планет, які розвалюються на частини, але в інших світів до повного зникнення пройдуть десятки мільйонів років. Вченим також відомі планети з хвостами, як у комет, але це газові гіганти, як Юпітер. Вони викидають у космос гелій і їхнє повне випаровування закінчиться через кілька десятків мільярдів років.

Астрономи виявили, що крім головного хвоста планета BD+05 4868 Ab також має хвіст меншого розміру, який тягнеться не позаду цього дивного світу, а попереду нього.

Ця планета точно не придатна для життя, але вона дає можливість отримати більше інформації про далекі кам'янисті планети, схожі на Землю. Річ у тім, що зазирнути всередину таких планет астрономи не можуть, а отже, зрозуміти, з чого вони складаються, неможливо. Але завдяки тому, що планета BD+05 4868 Ab викидає свої нутрощі в космос, можна вивчити її склад.

Астрономи мають намір провести подальші дослідження кам'янистої планети, які можуть допомогти отримати більше інформації про різноманітність світів земної групи за межами Сонячної системи та їхню потенційну заселеність.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили планету, яка набагато більша за Землю, але вона також випаровується і має довгий хвіст, хоча він і коротший, ніж у BD+05 4868 Ab.

Як уже писав Фокус, космічний корабель SpaceX доставив на МКС прилад, який допоможе знайти інопланетян. На орбіту прибув новий мікроскоп, який допоможе вивчити, як живі організми адаптуються до умов космосу, за допомогою інноваційної технології візуалізації. Ця технологія також допоможе виявити позаземне життя.