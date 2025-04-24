Эта звезда может разорвать нас на атомы, и никто не знает, откуда она взялась: что известно

Астрономы обнаружили, что звезда с самым сильным магнитным полем во Вселенной летит через нашу галактику Млечный Путь со скоростью примерно 177 000 км/ч. Сильнейшее магнитное поле этой звезды может разорвать тело человека на атомы, и ученые считают, что этот объект появился не так, как ожидалось.

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Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Live Science.

Летящей с огромной скоростью через нашу галактику загадочной звездой является магнетар под названием SGR 0501+4516. Магнетары – это нейтронные звезды с мощнейшим магнитным полем во Вселенной. Нейтронные звезды — это остатки взорвавшихся сверхновой массивных звезд, которые представляют собой объект диаметром примерно 20 км с массой примерно, как у Солнца. Это значит, что нейтронные звезды являются самыми плотными космическими объектами после черных дыр.

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SGR 0501+4516 – это один из всего 30 магнетаров, обнаруженных в Млечном Пути и эту звезду астрономы впервые увидели 17 лет назад, когда она находилась на расстоянии примерно 15 000 световых лет от нас. Теперь же ученые провели анализ данных, связанных с дальнейшими наблюдениями за магнетаром, проведенных космическими телескопами Хаббл и Gaia, и обнаружили нечто странное. Оказалось, что SGR 0501+4516 летит через нашу галактику с гораздо большей скоростью, чем ожидалось.

Магнетары – это нейтронные звезды с мощнейшим магнитным полем во Вселенной. Иллюстрация Фото: space.com

Магнитное поле магнетара SGR 0501+4516, согласно расчетам, примерно в 100 триллионов раз мощнее магнитного поля нашей планеты. Если эта звезда приблизится к Земле на расстояние примерно 1000 км, то она может своим магнитным воздействием разорвать тела всех людей на атомы. Но астрономы считают, что этот магнетар не приблизится к Солнечной системе.

Новое открытие астрономов бросает вызов пониманию происхождения магнетаров. До сих пор ученые считали, что они возникают в результате взрывов сверхновых, когда умирают обычные массивные звезды. Считалось, что именно так и появился магнетар SGR 0501+4516, который изначально обнаружили рядом с остатком сверхновой. Это объекты из пыли и газа, которые напоминают туманности.

До сих пор ученые считали, что они возникают в результате взрывов сверхновых, когда умирают обычные массивные звезды. Считалось, что именно так и появился магнетар SGR 0501+4516. Иллюстрация Фото: Nature Noon

Но авторы нового исследования обнаружили, что магнетар движется слишком быстро и в неправильном направлении, чтобы возникнуть в результате взрыва сверхновой. При этом ученые выяснили, что рядом нет других остатков сверхновых, с которыми можно было бы связать загадочный магнетар.

Астрономы пока точно не могут объяснить, как появился SGR 0501+4516. Но есть одна гипотеза, которая гласит, что данный магнетар мог появится в результате сильного сжатия под действием гравитации звезды, принадлежащей к типу белый карлик. Это маленькие звезды, которые возникают после смерти похожих на Солнце звезд.

Ученые считают, что при определенных условиях белые карлики не взрываются и не исчезают, когда набирают слишком много массы, а превращаются в нейтронные звезды. Иллюстрация Фото: NASA

Ученые считают, что при определенных условиях белые карлики не взрываются и не исчезают, когда набирают слишком много массы, а превращаются в нейтронные звезды. Авторы исследования считают, что магнетар SGR 0501+4516 мог появится именно так. Но для точного ответа необходимы дополнительные данные.

Если эта гипотеза будет подтверждена, то это изменит представление ученых о том, каким образом могут возникать одни из самых экстремальных звезд во Вселенной.

Как уже писал Фокус, физики обнаружили рекордную частицу самого дорогого вещества в мире. Ученые впервые обнаружили самую тяжелую частицу антиматерии. Это открытие поможет приблизиться к разгадке тайны преобладания обычной материи над антиматерией во Вселенной.

Также Фокус писал о том, что физики предложили новую теорию эволюции Вселенной, которая указывает на то, что Большой взрыв был не единственный, были и другие быстрые взрывы.