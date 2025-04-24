Створено новий унікальний сплав: міцніший за сталь і може змінити надзвукові літаки (фото)

Вчені створили новий сплав, який є одним з найміцніших матеріалів на основі міді, коли-небудь створених. Цей надміцний мідний сплав можна використовувати для створення кращих літаків і космічних кораблів.

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Дослідження опубліковано в журналі Science, пише Live Science.

Вчені створили надміцний сплав з міді, танталу і літію, який може витримувати дуже високі температури і не піддаватися деформації при високому тиску. Дослідники вважають, що цей сплав може мати величезне значення для аерокосмічної та промислової галузі.

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За словами вчених, новий сплав має чудову електропровідність міді, а також міцність порівнянну з міцністю сплавів на основі нікелю. Найпоширенішими сплавами, які використовуються в середовищах з високим навантаженням, таких як газотурбінні двигуни і хімічне обладнання, є сплави на основі нікелю, які мають високу міцність, високу стійкість до корозії і можуть витримувати високі температури.

Але ці сплави не мають достатньої електропровідності, а значить їх не можна використовувати при створенні багатьох технологій. Вчені кажуть, що розв'язали цю проблему, створивши новий надміцний сплав на основі міді, який є одним із найміцніших подібних сплавів, коли-небудь створених.

Поперечний переріз нового сплаву, де помаранчеві точки представляють атоми міді, жовті — атоми танталу, а сині — атоми літію Фото: Live Science

Учені помістили мідь і літій між двома шарами танталу. Цей хімічний елемент має дуже велику стійкість до корозії. Потім вчені додали трохи літію, щоб змінити структуру сплаву, що зробило його міцнішим і стійкішим до дуже високих температур.

У результаті вийшов сплав, який має дуже хорошу електропровідність, може витримувати температуру до 800 градусів Цельсія і максимальний тиск в 1120 мегапаскалів за кімнатної температури. Це більш ніж у півтора раза більше за максимальний тиск, який може витримати сталь.

Вчені кажуть, що цей сплав можна використовувати, зокрема, і для створення нових надзвукових двигунів для літаків, а також інших типів двигунів, зокрема і для космічних кораблів.

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