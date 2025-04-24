Создан новый уникальный сплав: прочнее стали и может изменить сверхзвуковые самолеты (фото)

Ученые создали новый сплав, который является одним из самых прочных материалов на основе меди, когда-либо созданных. Этот сверхпрочный медный сплав можно использовать для создания более лучших самолетов и космических кораблей.

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Исследование опубликовано в журнале Science, пишет Live Science.

Ученые создали сверхпрочный сплав из меди, тантала и лития, которые может выдерживать очень высокие температуры и не подвергаться деформации при высоком давлении. Исследователи считают, что этот сплав может иметь огромное значение для аэрокосмической и промышленной отрасли.

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По словам ученых, новый сплав имеет превосходную электропроводность меди, а также прочность сравнимую с прочностью сплавов на основе никеля. Самыми распространенными сплавами, которые используются в средах с высокой нагрузкой, таких как газотурбинные двигатели и химическое оборудование, являются сплавы на основе никеля, которые имеют высокую прочность, высокую устойчивость к коррозии и могут выдерживать высокие температуры.

Но эти сплавы не имеют достаточной электропроводности, а значит их нельзя использовать при создании многих технологий. Ученые говорят, что решили эту проблему, создав новый сверхпрочный сплав на основе меди, который является одним из самых прочных подобных сплавов, когда-либо созданных.

Поперечное сечение нового сплава, где оранжевые точки представляют атомы меди, желтые — атомы тантала, а синие — атомы лития Фото: Live Science

Ученые поместили медь и литий между двумя слоями тантала. Этот химический элемент имеет очень большую устойчивость к коррозии. Затем ученые добавили немного лития, чтобы изменить структуру сплава, что сделало его более прочным и устойчивым к очень высоким температурам.

В результате получился сплав, который имеет очень хорошую электропроводность, может выдерживать температур до 800 градусов Цельсия и максимальное давление в 1120 мегапаскалей при комнатной температуре. Это более чем в полтора раза больше максимального давления, которое может выдержать сталь.

Ученые говорят, что этот сплав можно использовать в том числе и для создания новых сверхзвуковых двигателей для самолетов, а также других типов двигателей, в том числе и для космических кораблей.

Фокус уже писал о том, что ученые создали еще один новый сверхпрочный металлический сплав, который можно использовать в аэрокосмической отрасли.

Также Фокус писал о том, что в Британии проведут рискованный эксперимент. Ученые хотят затемнить Солнце. Ученые планируют провести эксперимент по затемнению солнечных лучей в попытке сдержать глобальное потепление.