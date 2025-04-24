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Технологии и наука

В Британии проведут рискованный эксперимент: ученые хотят затемнить Солнце (фото)

солнце
Фото: Unsplash

Ученые в Великобритании планируют провести эксперимент по затемнению солнечных лучей в попытке сдержать глобальное потепление. В ближайшие недели британское правительство должно одобрить проведение эксперимента.

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Об этом пишет DailyMail.

Известно, что раньше Правительственное агентство передовых исследований и изобретений (ARIA) выделило 50 млн фунтов на несколько проектов. Директор программы ARIA Марк Саймс говорит, что будут проведены "небольшие контролируемые эксперименты на открытом воздухе".

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Затемнение Солнца с помощью облаков и аэрозолей
Фото: Daily Mail

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"У нас есть строгие требования к продолжительности экспериментов и их обратимости, и мы не будем финансировать выбросы каких-либо токсичных веществ в окружающую среду", — сказал он.

Солнечная геоинженерия – одна из передовых технологий, которые были разработаны для снижения глобального потепления путем отражения части солнечного света обратно в космос. Но существует достаточно много опасений по поводу применения методов геоинженерии.

Критики указывают на то, что попытки затмить Солнце могут иметь обратный эффект и даже усугубить изменение климата, вызвав разрушительные погодные условия.

Одно из направлений геоинженерии, которое активно рассматривается в мире, является отражение солнечного света. Этого можно достичь с помощью впрыскивания в стратосферу Земли аэрозолей, при которой мельчайшие частицы выбрасываются в стратосферу для отражения солнечного света.

Вторым возможным вариантом может быть осветление морских облаков. В этом случае судам придется распылять частицы морской соли в небе для повышения отражательной способности облаков.

"Если вы вводите мелкие частицы в облака, вы можете сделать их ярче, тем самым отражая больше солнечного света обратно в космос. Откуда мы знаем, что это может сработать? Ну, есть несколько очень веских доказательств. Выбросы дыма с кораблей из трубы в морскую среду приводят к появлению ярких линий в облаках над океаном", — говорит профессор атмосферных наук в Университете Эксетера Джим Хейвуд.

Также в 2014 году вулкан в Исландии выбросил в атмосферу Земли большое количество диоксида серы. Это сделало облака ярче и немного охладило планету.

Ученые говорят, что если полевые эксперименты окажется успешными, их можно будет применить в большем масштабе в течение 10 лет.

В это же время исследования показали, что искусственное охлаждение Земли может уничтожить нашу планету, если этот процесс будет резко остановлен. Если применить аэрозольный подход, а потом внезапно остановить его, то планета нагреется в 10 раз быстрее обычного.

Также ранее ученые предупреждали, что такая технология – рискованная стратегия, которая может негативно повлиять на погоду, вызвав сильные засухи или разрушительные циклоны.

Напомним, ученые рассказали, поможет ли изменение климата на планете и каковы риски. Исследователи опасаются, что футуристические геоинженерные проекты по решению проблемы изменения климата могут привести к серьезным побочным эффектам.