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Технології та наука

У Британії проведуть ризикований експеримент: учені хочуть затемнити Сонце (фото)

сонце
Фото: Unsplash

Учені у Великій Британії планують провести експеримент із затемнення сонячних променів у спробі стримати глобальне потепління. Найближчими тижнями британський уряд має схвалити проведення експерименту.

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Про це пише DailyMail.

Відомо, що раніше Урядове агентство передових досліджень і винаходів (ARIA) виділило 50 млн фунтів на кілька проєктів. Директор програми ARIA Марк Саймс каже, що буде проведено "невеликі контрольовані експерименти на відкритому повітрі".

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Затемнення Сонця за допомогою хмар і аерозолів
Фото: Daily Mail

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"У нас є суворі вимоги до тривалості експериментів та їхньої оборотності, і ми не фінансуватимемо викиди будь-яких токсичних речовин у навколишнє середовище", — сказав він.

Сонячна геоінженерія — одна з передових технологій, які були розроблені для зниження глобального потепління шляхом відбиття частини сонячного світла назад у космос. Але існує досить багато побоювань з приводу застосування методів геоінженерії.

Критики вказують на те, що спроби затьмарити Сонце можуть мати зворотний ефект і навіть посилити зміну клімату, спричинивши руйнівні погодні умови.

Один із напрямів геоінженерії, який активно розглядається у світі, є відбиття сонячного світла. Цього можна досягти за допомогою впорскування в стратосферу Землі аерозолів, під час якого найдрібніші частинки викидаються в стратосферу для відбиття сонячного світла.

Другим можливим варіантом може бути освітлення морських хмар. У цьому разі суднам доведеться розпорошувати частинки морської солі в небі для підвищення відбивної здатності хмар.

"Якщо ви вводите дрібні частинки в хмари, ви можете зробити їх яскравішими, тим самим відбиваючи більше сонячного світла назад у космос. Звідки ми знаємо, що це може спрацювати? Ну, є кілька дуже вагомих доказів. Викиди диму з кораблів із труби в морське середовище призводять до появи яскравих ліній у хмарах над океаном", — каже професор атмосферних наук в Університеті Ексетера Джим Гейвуд.

Також у 2014 році вулкан в Ісландії викинув в атмосферу Землі велику кількість діоксиду сірки. Це зробило хмари яскравішими і трохи охолодило планету.

Вчені кажуть, що якщо польові експерименти виявляться успішними, їх можна буде застосувати в більшому масштабі протягом 10 років.

Водночас дослідження показали, що штучне охолодження Землі може знищити нашу планету, якщо цей процес буде різко зупинено. Якщо застосувати аерозольний підхід, а потім раптово зупинити його, то планета нагріється в 10 разів швидше, ніж зазвичай.

Також раніше вчені попереджали, що така технологія — ризикована стратегія, яка може негативно вплинути на погоду, спричинивши сильні посухи або руйнівні циклони.

Нагадаємо, вчені розповіли, чи допоможе зміна клімату на планеті і які ризики. Дослідники побоюються, що футуристичні геоінженерні проєкти з вирішення проблеми зміни клімату можуть призвести до серйозних побічних ефектів.