Кличко допустил территориальные уступки Украины: мэр Киева объяснил, что имел в виду (видео)

Городской голова Киева Виталий Кличко предположил, что властям Украины во время переговоров о завершении войны придется принимать политическое решение о потере части территории. При этом указывалось, что такие действия возможны ради мира. Позже политик уточнил позицию и сказал, что надо бороться до последнего.

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Слова Кличко о возможных территориальных уступках прозвучали в интервью агентству BBC, а уточнение позиции мэр опубликовал в Telegram-канале.

Киевский городской голова ответил на предположение журналистки о потере Украиной территории. В частности, он сказал, что "некоторые думают" об "отказе от территорий для прекращения огня" и поинтересовалась, рассмотрел бы чиновник такой вариант, если бы "это принесло мир". В ответ мэр допустил возможность такого "болезненного решения".

"Это очень сложное политическое решение — отдать нашу территорию России. Это не решение проблемы. Это несправедливо. Это может быть сложным решением для президента Зеленского. Он должен найти решение. Возможно, это будет болезненное решение для мира", — слышно на видео.

После этого собеседница напомнила, что "люди умирают каждый день" и что "США хотят, чтобы Украина отдала территорию". Кличко объяснил, что речь идет о временном несправедливом решении, с которым украинцы не смирятся.

"Временно это может произойти, но в долгосрочной перспективе, чтобы смириться с тем, что территория принадлежит России, думаю, украинский народ никогда с этим не смирится", — сказал он.

Далее Кличко уточнил, что решение не требуется прямо сейчас и что речь идет лишь об одном из нескольких сценариев.

"Для временного мира может быть решение временное", — добавил мэр.

Виталий Кличко — детали позиции

Через несколько часов после того, как BBC опубликовало фрагмент разговора с киевским мэром, Кличко уточнил свое мнение о возможности территориальных уступок. Мэр напомнил, что на сегодня Украину действительно заставляют согласиться на потерю территории "в обмен на прекращение войны". При этом он отметил, что такой сценарий противоречит национальным интересам и украинцы будут бороться, чтобы такого не произошло.

"И в интервью я подчеркнул, что украинский народ никогда не примет оккупацию своей страны Россией. [Борьба против реализации такого сценария] потребует сверхусилий и от нас, и от наших европейских партнеров", — написал Кличко.

Виталий Кличко — позиция относительно возможности потери территорий Фото: скриншот

Отметим, комментарий Кличко появился через два дня после переговоров в Лондоне, на котором США должны были показать план завершения войны. Как сообщило издание Axios на основе слов анонимных источников, Белый дом предлагал Украине согласиться на потерю Крыма и оккупированных Россией территорий. При этом все же не ясно, речь шла о перемирии, прекращении огня или длительном мире.

Напоминаем, 25 апреля издание The Telegraph рассказало о документе из пяти пунктов, который написала Украина и европейские партнеры по итогам переговоров в Лондоне.