Кличко допустив територіальні поступки України: мер Києва пояснив, що мав на увазі (відео)

Міський голова Києва Віталій Кличко припустив, що владі України під час переговорів про завершення війни доведеться ухвалити політичне рішення щодо втрати частини території. Водночас вказувалось, що такі дії можливі заради миру. Згодом політик уточнив позицію і сказав, що треба боротись до останнього.

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Слова Кличка про можливі територіальні поступки пролунали в інтерв'ю агентству BBC, а уточнення позиції мер опублікував у Telegram-каналі.

Київський міський голова відповів на припущення журналістки щодо втрати Україною території. Зокрема, вона сказала, що "дехто думає" про "відмову від територій для припинення вогню" та поцікавилась, чи розглянув би посадовець такий варіант, якби "це принесло мир". У відповідь мер допустив можливість такого "болючого рішення".

"Це дуже складне політичне рішення — віддати нашу територію Росії. Це не розв'язання проблеми. Це несправедливо. Це може бути складним рішенням для президента Зеленського. Він повинен знайти рішення. Можливо, це буде болюче рішення для миру", — чути на відео.

Після цього співрозмовниця нагадала, що "люди помирають щодня" і що "США хочуть, щоб Україна віддала територію". Кличко пояснив, що ідеться про тимчасове несправедливе рішення, з яким українці не змиряться.

"Тимчасово це може статися, але в довгостроковій перспективі, щоб змиритися з тим, що територія належить Росії, думаю, український народ ніколи з цим не змириться", — сказав він.

Далі Кличко уточнив, що рішення не вимагається прямо зараз і що ідеться лише про один з кількох сценаріїв.

"Для тимчасового миру може бути рішення тимчасове", — додав мер.

Віталій Кличко — деталі позиції

За кілька годин після того, як BBC опублікувало фрагмент розмови з київським мером, Кличко уточнив свою думку щодо можливості територіальних поступок. Мер нагадав, що на сьогодні Україну дійсно примушують погодитись на втрату території "в обмін на припинення війни". Водночас він наголосив, що такий сценарій суперечить національним інтересам і українці боротимуться, щоб такого не відбулось.

"І в інтервʼю я підкреслив, що український народ ніколи не прийме окупацію своєї країни Росією. [Боротьба проти реалізації такого сценарію] вимагатиме надзусиль і від нас, і від наших європейських партнерів", — написав Кличко.

Віталій Кличко - позиція щодо можливості втрати територій Фото: скриншот

Зазначимо, коментар Кличка з'явився через два дні після переговорів у Лондоні, на яких США мали показати план завершення війни. Як повідомило видання Axios на основі слів анонімних джерел, Білий дім пропонував Україні погодитись на втрату Криму та окупованих Росією територій. Водночас все ж неясно, ішлося про перемир'я, припинення вогню чи тривалий мир.

Нагадуємо, 25 квітня видання The Telegraph розповіло про документ з п'яти пунктів, який написала Україна та європейські партнери за підсумками переговорів у Лондоні.