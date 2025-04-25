"Досьє про вимоги": The Telegraph розповіло про п'ять пропозицій, які Україна передала США

Делегація України та представники європейських партнерів після переговорів у Лондоні сформулювали список вимог до мирної угоди. Список складається з п'яти пунктів та містить сподівання, що не буде офіційного визнання окупації Криму.

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Про підсумковий документ переговорів у Лондоні 23 квітня, написало видання The Telegraph.

Видання навело основні пункти "досьє" у статті про позицію прем'єр-міністра Великої Британії Кіта Стармера щодо мирних переговорів та дій США. Не вказується джерело, яке розповіло про зміст документа, написаного українцями та європейцями.

"Досьє про вимоги чітко показує, що Україна фактично хоче позбавитись будь-якого офіційного міжнародного визнання російського суверенітету над Кримом або іншими окупованими територіями", — написало медіа.

Лондонський підсумковий документ складається з п'яти пунктів, які озвучило The Telegraph.

Мирна угода для завершення російсько-української війни повинна ґрунтуватись на міжнародному законодавстві, а не на "повній капітуляції". The Telegraph повторило тезу про неможливість визнання Криму належним РФ. У даному контексті згадується загроза окупації Тайваню Китаєм, вказується у статті. "Ціна" мирної угоди, на яку погодиться Україна, — чіткі гарантії безпеки з врахуванням того, що частина української території може залишитись в окупації. Україна хотіла б повернутись у центр переговорного процесу та "посунути" звідти США та президента Дональда Трампа. Попередження про загрозу, яка виникне, якщо Крим залишиться під владою РФ. У такому випадку з'явиться загроза для інших чорноморських країн — Румунії, Болгарії, Туреччини. Україна наполягає, що РФ у рамках мирної угоди не може вимагати обмежувати розміри Збройних сил та військово-промислового комплексу.

Переговори в Лондоні — деталі

Зазначимо, 23 квітня відбулись переговори у Лондоні, в яких відмовився брати участь держсекретар США Марко Рубіо. Агентство Reuters пояснило, що відмова від візиту, на якому мали презентувати американський мирний план, пов'язана з опором України. Видання Axios опублікувало зміст плану з посиланням на анонімні джерела. Один з пунктів — США начебто могли визнати Крим російською територією, при цьому Україна мала з цим погодитись.

Фокус писав про підсумки переговорів у Лондоні, на яку поїхали три українські топпосадовці. Глава офісу президент Андрій Єрмак, глава Міноборони Рустем Умєров, глава МЗС Андрій Сибіга розповіли про зустрічі з радниками з нацбезпеки Британії, Франції та Німеччини. Крім того, відбулась зустріч зі спецпредставником Трампа з питань України Кітом Келлогом. Єрмак написав у Telegram, що українці ще раз нагадали про вимогу миру на основі міжнародного права та справедливості.

Тим часом медіа "РБК-Україна" повідомило про орієнтовний зміст підсумкового документа, який з Лондона попрямував на стіл Дональда Трампа. У документі — спільне бачення українців та європейців щодо війни, розповіли анонімні співрозмовники журналістів.

Нагадуємо, 23 квітня Кіт Стармер відповів на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса, який пригрозив виходом Вашингтона з переговорів.