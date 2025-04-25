"Досье о требованиях": The Telegraph рассказало о пяти предложениях, которые Украина передала США

Делегация Украины и представители европейских партнеров после переговоров в Лондоне сформулировали список требований к мирному соглашению. Список состоит из пяти пунктов и содержит надежду, что не будет официального признания оккупации Крыма.

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Об итоговом документе переговоров в Лондоне 23 апреля, написало издание The Telegraph.

Издание привело основные пункты "досье" в статье о позиции премьер-министра Великобритании Кита Стармера относительно мирных переговоров и действий США. Не указывается источник, который рассказал о содержании документа, написанного украинцами и европейцами.

"Досье о требованиях четко показывает, что Украина фактически хочет избавиться от любого официального международного признания российского суверенитета над Крымом или другими оккупированными территориями", — написало медиа.

Лондонский итоговый документ состоит из пяти пунктов, которые озвучило The Telegraph.

Мирное соглашение для завершения российско-украинской войны должно основываться на международном законодательстве, а не на "полной капитуляции". The Telegraph повторило тезис о невозможности признания Крыма принадлежащим РФ. В данном контексте упоминается угроза оккупации Тайваня Китаем, указывается в статье. "Цена" мирного соглашения, на которое согласится Украина, — четкие гарантии безопасности с учетом того, что часть украинской территории может остаться в оккупации. Украина хотела бы вернуться в центр переговорного процесса и "подвинуть" оттуда США и президента Дональда Трампа. Предупреждение об угрозе, которая возникнет, если Крым останется под властью РФ. В таком случае появится угроза для других черноморских стран — Румынии, Болгарии, Турции. Украина настаивает, что РФ в рамках мирного соглашения не может требовать ограничивать размеры Вооруженных сил и военно-промышленного комплекса.

Переговоры в Лондоне — детали

Отметим, 23 апреля состоялись переговоры в Лондоне, в которых отказался участвовать госсекретарь США Марко Рубио. Агентство Reuters объяснило, что отказ от визита, на котором должны были представить американский мирный план, связан с сопротивлением Украины. Издание Axios опубликовало содержание плана со ссылкой на анонимные источники. Один из пунктов — США якобы могли признать Крым российской территорией, при этом Украина должна была с этим согласиться.

Фокус писал об итогах переговоров в Лондоне, на которую поехали три украинских топ-чиновника. Глава офиса президента Андрей Ермак, глава Минобороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига рассказали о встречах с советниками по нацбезопасности Британии, Франции и Германии. Кроме того, состоялась встреча со спецпредставителем Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом. Ермак написал в Telegram, что украинцы еще раз напомнили о требовании мира на основе международного права и справедливости.

Тем временем медиа "РБК-Украина" сообщило об ориентировочном содержании итогового документа, который из Лондона направился на стол Дональда Трампа. В документе — общее видение украинцев и европейцев относительно войны, рассказали анонимные собеседники журналистов.

Напоминаем, 23 апреля Кит Стармер ответил на заявление вице-президента США Джей Ди Венса, который пригрозил выходом Вашингтона из переговоров.