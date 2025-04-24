"На столе у Трампа": о чем говорится в документе, который Зеленский направил в США, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Южно-Африканской Республике, рассказал о документе, который написали по итогам переговоров в Лондоне. Документ мог уже попасть на стол президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, а о его содержании рассказали источники украинских журналистов.

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О деталях заявления Зеленского и о том, что прочитает Трамп, рассказало медиа "РБК-Украина".

Переговоры в Лондоне — комментарий Зеленского о документе для Трампа см. с 42:54

Журналисты отреагировали на комментарий Зеленского, в котором упоминалось о предложениях США на переговорах в Лондоне и о "компромиссах с территориями". Президент пояснил, что в британской столице "конструктивно переговорили" и создали документ, который "на сегодня находится на столе у президента Трампа". Также глава государства уточнил: в договоренностях по войне не может быть ничего, что "противоречит нашим ценностям или нашей конституции".

Между тем медиа получило информацию от неназванных источников, которые объяснили, о чем говорится в документе, который, вероятно, повез из Лондона в США спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог. Источники сообщили, что текст касается общей позиции Киева и европейских партнеров.

"Он содержит общее видение европейцев, Франции, Великобритании, Германии и Украины относительно войны", — привели журналисты слова анонимного собеседника.

Других деталей документа, который поехал к Трампу, украинские и зарубежные чиновники не озвучивали.

Переговоры в Лондоне — детали

Отметим, 23 апреля планировались переговоры в Лондоне, во время которых США планировали получить согласие от Украины на план завершения войны. Издание Axios опубликовало основные пункты плана. Согласно идеям Вашингтона, Украина должна была признать Крым российским и отказаться от других оккупированных территорий. Об особых гарантиях безопасности речь не шла, но допускалось, что их может обеспечить западный контингент. При этом РФ должна была получить снятие санкций и возможность экономического сотрудничества с США, говорилось в плане.

Впоследствии в медиа сообщили, что США отказались от визита госсекретаря Марка Рубио в Лондон: Вашингтон представлял только Кит Келлог. Вечером 23 апреля глава офиса президента Андрей Ермак рассказал о встречах с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании. По его словам, согласовали шаги для дальнейшего движения к миру.

Напоминаем, премьер-министр Великобритании Кит Келлог отреагировал на ультиматум вице-президента США Джей Ди Вэнса, который касался несогласия Киева на условия Вашингтона. Между тем 24 апреля издание The Financial Times сообщило об угрозе дефолта Украины из-за поведения американских инвесторов.