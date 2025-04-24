На $2,6 миллиарда: Украине может грозить дефолт из-за проблем с инвесторами США, — FT

Инвесторы из Соединенных Штатов Америки ожидают получить от Украины 600 млн долл. до конца мая 2025 года. Выплаты проводятся в соответствии с соглашениями с кредиторами, заключенными в 2015 году. Инвесторы хотели бы получить деньги от роста украинской экономики в 2023 году. При этом Министерство финансов Украины объяснило, что следует учитывать не 3% роста, а 30% спада вследствие войны.

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Об угрозе дефолта Украины, то есть о неспособности рассчитаться с долговыми обязательствами, написало издание The Financial Times.

FT обратило внимание на заявление правительства Украины на бирже Euronext о результатах переговоров с американскими инвесторами в Вашингтоне, которые состоялись 15-23 апреля 2025 года. В опубликованном документе указано, что говорили с инвесторами, владеющими ценными бумагами Украины на сумму 3,2 млрд долл. Впрочем, владельцы ценных бумаг на сумму 2,6 млрд долл. не согласились на предложение Украины о реструктуризации долга, написало агентство. После этого в Минфине сообщили, что будут "искать другие варианты", говорится в статье. Между тем до конца мая 2025 года Украина должна выплатить инвесторам 600 млн долл.

"[Минфин Украины] продолжит переговоры после провала начала переговоров в Вашингтоне на этой неделе с владельцами так называемых гарантий ВВП", — написало FT.

В статье также указывается, что выплаты связаны с позицией Международного валютного фонда. В МВФ предупредили, что проблема с "лечением" обязательств ставят под угрозу текущую помощь Украине на сумму 15,5 млрд долл. и реструктуризацию прошлых долгов на 20 млрд долл.

"Варранты [ценные бумаги] были исключены из прошлогодней реструктуризации из-за их сложности, но Киеву необходимо заключить соглашение по ним, чтобы избежать выплат миллиардов долларов инвесторам в последующие годы", — пояснило FT.

Как уточнило издание, выплаты, с которыми возникли проблемы, связаны с реструктуризацией долгов в 2015 году и началом войны в 2022 году. Согласно договору, украинцы обязывались выплачивать инвесторам деньги, если рост ВВП превысит 3%. Сегодня идет речь о выплатах за 2023 год. При этом глава Минфина Сергей Марченко пояснил, что "ВВП-варранты были созданы для экономической реальности, которой уже не существует", и поэтому инвесторы должны понять ситуацию и согласиться на условия, предлагаемые украинцами.

"Киев — вместе с западными сторонниками — не желают, чтобы его деньги поступали к частным инвесторам, пока экономика оправляется от самой низкой точки войны", — подытожило FT.

В пресс-релизе правительства Украины есть предложение Специального комитета инвесторов по выплатам. Видим, что инвесторы хотели бы получить 406 млн долл. наличными и новые облигации на сумму 200 млн долл.

Угроза дефолта — что предлагают инвесторы из США Фото: Скриншот

Отметим, в июле 2024 года Фокус писал о государственном долге Украины и о проблемах с выплатами валютного долга. Как выяснилось, Минфин договорился о реструктуризации долга на сумму 23,4 млрд долл. Тарас Котович, старший финансовый аналитик группы ICU, пояснил, что украинцам важно перенести выплаты, поскольку страна нуждается в деньгах на оборону в условиях войны. При этом опрошенные эксперты отметили, что возможно объявление технического дефолта, но была надежда, что его все же избегут.

Напоминаем, в июне 2024 года эксперты предположили, каким будет курс гривны в случае объявления дефолта. Между тем в апреле начали меняться курсы валют в ответ на объявленную Дональдом Трампом торговую войну.