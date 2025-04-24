На $2,6 мільярди: Україні може загрожувати дефолт через проблеми з інвесторами США, — FT

Інвестори зі Сполучених Штатів Америки очікують отримати від України 600 млн дол. до кінця травня 2025 року. Виплати проводяться відповідно до угод з кредиторами, укладеними у 2015 році. Інвестори хотіли б отримати гроші від зростання української економіки у 2023 році. Водночас Міністерство фінансів України пояснило, що слід зважати не на 3% зростання, а 30% спаду внаслідок війни.

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Про загрозу дефолту України, тобто про нездатність розрахуватись із борговими зобов'язаннями, написало видання The Financial Times.

FT звернуло увагу на заяву уряду України на біржі Euronext про результати переговорів з американськими інвесторами у Вашингтоні, які відбулись 15-23 квітня 2025 року. В опублікованому документі вказано, що говорили з інвесторами, які володіють цінними паперами України на суму 3,2 млрд дол. Втім, власники цінних паперів на суму 2,6 млрд дол. не погодились на пропозицію України про реструктуризацію боргу, написало агентство. Після цього у Мінфіні повідомили, що будуть "шукати інші варіанти", ідеться у статті. Тим часом до кінця травня 2025 року Україна повинна сплатити інвесторам 600 млн дол.

"[Мінфін України] продовжить переговори після провалу початку переговорів у Вашингтоні цього тижня з власниками так званих гарантій ВВП", — написало FT.

У статті також вказується, що проблеми з виплатами пов'язані з позицією Міжнародного валютного фонду. У МВФ попередили, що проблема з "лікуванням" боргових зобов'язань ставить під загрозу поточну допомогу Україні на суму 15,5 млрд дол. та реструктуризацію минулих боргів на 20 млрд дол.

"Варранти [цінні папери] були виключені з торішньої реструктуризації через їхню складність, але Києву необхідно укласти угоду щодо них, щоб уникнути виплат мільярдів доларів інвесторам у наступні роки", — пояснило FT.

Як пояснило видання, виплати, з якими виникли проблеми, пов'язані з реструктуризацією боргів у 2015 році та початком війни у 2022 році. Згідно з угодою, українці зобов'язувались виплачувати інвесторам гроші, якщо зростання ВВП перевищить 3%. Сьогодні йдеться про виплати за 2023 рік. Водночас глава Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що "ВВП-варанти були створені для економічної реальності, якої вже не існує", і тому інвестори повинні зрозуміти ситуацію та погодитись на умови, які пропонують українці.

"Київ — разом із західними прихильниками — не бажають, щоб його гроші надходили до приватних інвесторів, поки економіка оговтується від найнижчої точки війни", — підсумувало FT.

У пресрелізі уряду України є пропозиція Спеціального комітету інвесторів щодо виплат. Бачимо, що інвестори хотіли б отримати 406 млн дол. готівкою та нові облігації на суму 200 млн дол.

Загроза дефолту — що пропонують інвестори зі США Фото: Скриншот

Зазначимо, у липні 2024 року Фокус писав про державний борг України та про проблеми з виплатами валютного боргу. Як з'ясувалось, Мінфін домовився про реструктуризацію боргу на суму 23,4 млрд дол. Тарас Котович, старший фінансовий аналітик групи ICU, пояснив, що українцям важливо перенести виплати, оскільки країна потребує грошей на оборону в умовах війни. Водночас опитані експерти зауважили, що можливе оголошення технічного дефолту, але було сподівання, що його все ж уникнуть.

Нагадуємо, у червні 2024 року експерти припустили, яким буде курс гривні у випадку оголошення дефолту. Тим часом у квітні почали змінюватись курси валют у відповідь на оголошену Дональдом Трампом торгівельну війну.