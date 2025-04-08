SpaceX Ілона Маска випадково допомогла створити "ракетний радар": що сталося

Група американських дослідників, які працюють над програмою AtmoSense, виявила незвичайні перешкоди, пов'язані з вибухом ракети SpaceX Falcon 9, що проходить через атмосферу. Це відкриття показало, що атмосферу можна використовувати як датчик повітряних об'єктів.

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Деталі дослідження розкрила прес-служба Управління перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (DARPA).

Спочатку завдання AtmoSense полягало у відстеженні наземних подій, які можуть вказувати на загрози безпеці, таких як підземні вибухи. Однак після одного з вибухів на випробувальному полігоні в Нью-Мексико 2024 року команда помітила щось незвичайне в аналізі даних датчиків.

"Коли команда вивчала дані, вони побачили величезне падіння так званого загального вмісту електронів, яке їх спантеличило. Уявіть, що у вас є вода, яка тече по шлангу. Це потік електронів, і якщо ви поставите кулак перед шлангом, ви помітите значне падіння обсягу води, що виходить зі шланга", — розповів менеджер програми DARPA AtmoSense Майк Наяк.

Під час підготовки до аналізу даних дослідники також помітили схоже падіння вмісту електронів у певному місці в атмосфері. Вони зіставили перешкоди з повторним входом SpaceX Falcon 9 в атмосферу, який стався того самого дня, що й випробування на детонацію. Як виявилося, їхні датчики несподівано зафіксували повторний вхід ракети SpaceX в атмосферу.

У такий спосіб AtmoSense продемонстрував, що моделі поширення хвиль здатні виявляти не тільки наземні події, а й повітряні та космічні події, що становлять інтерес для національної безпеки.

"Ми виявили незаплановану нову технологію ідентифікації об'єктів, що входять в атмосферу Землі", — наголосив Наяк.

Нагадаємо, на вітряні турбіни біля північного узбережжя Німеччини збираються встановити радари для спостереження за суднами і безпілотниками.