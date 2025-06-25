Отслеживает баллистику в реальном времени: новый радар успешно прошел испытания

Компания Lockheed Martin и Агентство по противоракетной обороне США (MDA) объявили об успешном испытании радара дальнего обнаружения (LRDR), способного отслеживать активную баллистическую ракету.

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В ходе испытаний радар успешно обнаружил, отследил и распознал угрозу в сложной обстановке, продемонстрировав свою способность предоставлять критически важные данные системам обороны страны, заявили в Lockheed Martin.

По словам вице-президента по системам радаров и датчиков Lockheed Martin Рика Кордаро, LRDR доказал, что способен точно выявлять угрозу на больших расстояниях, позволяя бойцам быстро получать информацию для принятия решений и реагирования.

"Это техническое достижение значительно усилит возможности сдерживания нашей страны, предоставляя ресурс, который меняет правила игры для обороны страны", — подчеркнул Кордаро.

В MDA добавили, что цель была запущена над северной частью Тихого океана, она пролетела более 2000 километров от южного побережья Аляски, где ее отслеживал LRDR, а также модернизированный радар раннего оповещения (UEWR), расположенный на станции сил Клир-Спейс.

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Это было первое летное испытание радара, отслеживающего живую репрезентативную цель межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Данные с датчиков передавались в Ground-Based Midcourse Defense (GMD) для поддержки имитируемого боя.

"LRDR предоставит USNORTHCOM и Космическим силам США возможность точно отслеживать угрозы баллистических ракет, а также другие космические объекты, расширяя наши возможности по сдерживанию противников и укрепляя нашу внутреннюю противоракетную оборону", — заявил директор MDA генерал-лейтенант Хит Коллинз.

Напомним, инженеры из Китая разработали революционное средство РЭБ с использованием технологии связи 6G, которому не смогут противостоять новые радары США.

Также сообщалось, что в Южной Корее успешно испытали технологию фотонного радара на основе ИИ, способную обнаруживать небольшие БПЛА на расстоянии километров.