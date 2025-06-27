Молотками и краской: в Бельгии активисты повредили бронетехнику для Украины на более €1 млн (фото, видео)

Пропалестинские активисты проникли в филиал израильского производителя оружия Elbit Systems в городе Турне. Вандалы не вникли в ситуацию и повредили технику для Украины.

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Около 100 активистов в масках вошли на территорию OIP, филиала израильского производителя оружия Elbit Systems. О случившемся сообщило местное издание BrusselsSignal.

Активисты проводили скоординированные акции против двух оборонных компаний: OIP в Турне и Syensqo в другом город Харене. Они обвиняли производителей оружия в помощи израильским военным операциям в Секторе Газа.

Глава бельгийского филиала Elbit Systems Фредди Верслуйс утверждает, что группа разгромила офисные помещения, инфраструктуру и повредила танки для ВСУ.

"Они прихватили с собой шлифовальные круги и молотки. Видно, что это была хорошо подготовленная акция", — объяснил он.

Толпа крушила столы и компьютеры. Далее активисты пошли в мастерские и сильно повредили несколько транспортных средств. У них были баллончики с краской и молотки.

Инцидент привел к тому, что OIP задержит минимум на месяц поставку необходимой техники в Украину. Верслуйс оценивает финансовые убытки почти в 1 миллион евро, компания подала официальную жалобу.

Большинство протестующих были женщинами

Также он предполагает, что большинство протестующих, очевидно, были женщинами. Исходя из видеозаписей ясно, что мужчины не будут таким образом держать молотки, добавил он.

Основная работа компании OIP в Бельгии нацелена на снабжение Украины. Предприятие ведет техническое обслуживание, ремонт и модернизацию военной техники. После начала полномасштабной войны с РФ компания поставила ВСУ около 260 единиц бронетехники.

Один из протестующих назвал Elbit Systems "промышленным рычагом геноцида в Газе". Верслуйс же говорит, что компания не производит технику для Израиля более 20 лет.

Атака на оборонную компанию Syensqo в Харене

Другая волна атак протестующих была направлена на компанию Syensqo в Харене. Предприятие делает химикаты и материалы для дронов. Активисты считают, что эти компоненты содержатся в израильских беспилотниках Hermes.

Демонстранты в белых костюмах заблокировали все входы в здание компании, приковали себя цепями к воротам и объектам и нарисовали краской лозунги "Остановите геноцид" и "Europe Complice" (cообщник Европы) на фасаде здания.

Активисты хотят разоблачить не менее 10 компаний из Израиля

Палестинские флаги они развесили на заборы.

Активисты заявили, что цель их перформансов — разоблачить не менее 10 компаний израильского оружейного сектора в Бельгии: OIP-Elbit, Safran, Thales, BMT Aerospace, Sabca, Caterpillar, Challenge Handling, Maersk, Scioteq и Syensqo.

Полиция отреагировала силой: в Харене им пришлось задействовать вертолеты, собак и водомет. Министр обороны Бельгии Тео Франкен осудил протест в социальных сетях, назвав активистов "крайне левым ополчением" и подчеркнул ключевую роль OIP в снабжении Украины.

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