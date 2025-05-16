Украина потеряла почти $800 млн из-за коррупции и неудачных сделок по поставкам оружия, – FT

Выплаченные Киевом сотни миллионов долларов иностранным посредникам за оружие и военную технику ушли в никуда. Схемы с выводом денег украинские чиновники организовывали с компаниями из США.

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Украина потеряла $770 млн из-за коррупции и неудачных сделок по поставке оружия, сказано в расследовании британской газеты Financial Times (FT).

Изложенные в материале сведения основываются на украинских государственных и судебных документах, а также ​​интервью с должностными лицами, ответственными за закупки, торговцами вооружением и производителями.

Сотни миллионов долларов, которые Киев заплатил иностранным оружейным посредникам для обеспечения поставок важной военной техники, были потрачены впустую за последние три года войны.

В нескольких случаях Киев выплачивал крупные суммы авансом малоизвестным компаниям за оборудование и боеприпасы, которые до сих пор не поступили. Некоторые чиновники говорят, что оружие в непригодном для использования состоянии продавали по сильно завышенным ценам, поскольку мировой спрос резко возрос.

Киев выплачивал крупные суммы авансом малоизвестным компаниям за оборудование и боеприпасы Фото: Википедия

По меньшей мере 10 источников, связанных с военными закупками Украины и торговцами оружием, указали на четырехкратный рост цен на советские боеприпасы в первой половине 2022 года.

В настоящее время Украина выплатила $770 млн авансом иностранным торговцам оружием за оружие и боеприпасы, которые до сих пор не получила, свидетельствуют данные Минобороны Украины и документы, имеющиеся в распоряжении FT.

"Это составляет значительную часть годового бюджета вооружений Украины в размере $6-8 млрд, потраченного из собственных госсредств с начала вторжения РФ", — указывают авторы.

Бывшие украинские чиновники, работавшие над этими сделками, были уволены Офисом президента Украины Владимира Зеленского. Некоторым предъявили обвинения в коррупции, а десятки контрактов на поставку оружия расследуют правоохранители. Часть сделок застряла в медленных арбитражных разбирательствах в Лондоне и Женеве.

В то же время иностранные оружейные компании заявляют, что стали жертвами внутренних распрей и коррупции украинских чиновников и государственных оружейных посредников, что может быть одной из причин пропавших миллионов.

Закупки оружия в Украине: примеры сорванных сделок и убытков

В одном из эпизодов в апреле 2022 года, согласно документам украинского суда, государственный оружейный брокер "Укрспецэкспорт" закупил 120-миллиметровые минометы в Судане у продавцов, которые имели тесные связи с российской ФСБ и наемниками ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Американская компания Cook's OTL Imports из Аризоны встречалась с компанией Progres, посредниками из Украины. Директор компании обещал достать снаряды и минометные мины для ВСУ от производителя в Сербии и получил $17,1 млн аванса.

OTL так и не поставила снаряды и не вернула деньги. Отчет Государственного бюро расследований Украины, с которым ознакомилась FT, показал отсутствие у OTL необходимой сертификации для экспорта и транспортировки боеприпасов.

Cook's OTL Imports обещала достать боеприпасы для ВСУ в Сербии Фото: Укроборонпром

Представители Progres отказались отвечать на вопросы FT о причинах заключения сделки с OTL. Компания заявила, что выиграла иск против OTL в Венском международном арбитражном суде о взыскании €21,3 млн. Сумма включает авансовый платеж, судебные издержки, проценты и штрафные платежи.

Контракт OTL является лишь одной из по меньшей мере 30 сделок, заключенных между Украиной и иностранными поставщиками оружия.

Заместитель министра обороны Денис Шарапов, отвечающий за зарубежные контракты до сентября 2023 года, рассказал о получении около 25 000 предложений по продажам оружия за 18 месяцев пребывания на посту. В очереди были небольшие или относительно новые игроки на рынке.

Шарапов сравнил задачу украинских военных в начале российского вторжения с попыткой потушить горящий дом "тем, что есть".

Другой не менее интересный пример — продажи артиллерийских боеприпасов американской компанией Regulus Global, которая подписала контракт со "Спецтехноэкспортом" на 1,7 млрд долларов. Это была одна из крупнейших сделок по военным закупкам.

"Спецтехноэкспорт" перевел Regulus авансом 162,6 млн долларов и другие платежи на сумму 14 млн евро. Впоследствии компания нарушила условия контракта, не вернула Киеву деньги и перестала отвечать на письма "Спецтехноэкспорта".

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров на заседании глав Минобороны стран Евросоюза в Варшаве просил передавать ВСУ больше оружия.

В марте 2025 года Германия выделила Украине новый пакет вооружений. В него вошли зенитные установки Gepard, ракеты для систем ПВО IRIS-T и различные боеприпасы.