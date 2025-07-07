IRIS-T проти атак РФ: на що Україні вистачить 2 тисячі ракет й чи покращиться ситуація з "Шахедами"

Україна запросила у Берліна техніку для посилення ППО — від установок IRIS-T до глушилок дронів. Це один із наймасштабніших запитів Києва, частину якого вже реалізують. Але чи змінять тисячі ракет ситуацію в небі — і наскільки ефективна IRIS-T проти "Шахедів" — з’ясовував Фокус.

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За даними німецького таблоїда Bild, Україна надіслала нещодавно до Берліну запит на широкий спектр озброєння та техніки.

До переліку входять, зокрема, 4 системи IRIS‑T SLM та 1 500 малодальних й 500 середньодальних ракет до IRIS‑T. А також 1 000 систем глушіння GPS для протидії дронам та 200 наземних радіолокаційних комплексів спостереження.

Представники ініціативи German Aid to Ukraine переконані, що запит на системи IRIS‑T уже здійснюється: у травні підписали контракт з "Diehl Defence" на 4 установки за 2,2 млрд євро в межах пакета на 5 млрд євро.

Постачання ракет справді значні: якщо в лютому цього року Україна отримала лише 658 ракет, то нинішня партія значно перевищує цей обсяг — у понад три рази за одним контрактом.

4 IRIS-T для України: наскільки вистачить 2 тисячі ракет

За словами військового експерта Павла Нарожного, система протиповітряної оборони IRIS-T є однією з найефективніших у світі, із рівнем знищення цілей близьким до 100%. Система здатна знищувати крилаті ракети, літаки, вертольоти, а в окремих випадках — дрони та КАБи. Проте її головний недолік — нездатність перехоплювати балістичні ракети, а також висока вартість ракет, що робить їх використання проти дешевих дронів економічно невигідним.

IRIS-T SLS/SLM призначена насамперед для боротьби з крилатими ракетами. У виняткових ситуаціях, коли дрон "Шахед" загрожує цінному об'єкту, система може бути застосована, але для масового знищення дронів потрібні дешевші альтернативи. Нарожний зазначає, що постачання приблизно 2 тисяч ракет IRIS-T може нівелювати значну частину російських крилатих ракет.

"У виключних ситуаціях, коли здійснюється напад на дуже корисновартісний об'єкт, на який летить цей "Шахед", IRIS-T може навіть і ударні дрони збивати. Дві тисячі ракет — це приблизна кількість крилатих ракет, яких виробляє Росія за рік. Насамперед ця система дуже потрібна нам для захисту українських міст", — каже Фокусу експерт.

На думку Нарожного, у контексті нарощування Росією виробництва ракет і дронів, IRIS-T стає критично важливою для захисту українських міст. Вона може працювати в синергії з іншими системами ППО, створюючи багатошарову оборону. Проте економічна доцільність і технічні обмеження вимагають раціонального використання системи.

Чому IRIS-T не підійдуть для боротьби проти "Шахедів"

Військовий експерт Олег Жданов застерігає від використання IRIS-T проти дронів, тому що російська армія разом з бойовими дронами запускає велику кількість обманок. Два-три таких нальоти можуть вичерпати арсенал, тому IRIS-T застосовують переважно проти крилатих ракет.

Експерт підкреслює, що для повноцінного розкриття потенціалу IRIS-T її слід інтегрувати в багаторівневу систему протиповітряної оборони — у зв’язці з менш дорогими засобами знищення безпілотників. Окрім цього, потрібно готувати операторів, удосконалювати координацію між підрозділами ППО та мінімізувати ризики витоку інформації про розміщення та характеристики систем.

Попри це IRIS-T вже зарекомендувала себе як одна з найефективніших систем, здатних уражати цілі на середніх дистанціях. Жданов порівнює її ефект у бойових умовах із американськими HIMARS, які теж стали "живою рекламою" для західної оборонної промисловості. IRIS-T — це приклад того, як сучасна технологія може реально змінити правила гри на полі бою, якщо її використовують правильно та системно.

Нагадаємо, Британська газета Financial Times раніше з'ясувала, що в Києві вивели сотні мільйонів доларів, які партнери виділяли на зброю і військову техніку.

Також Фокус писав, що Росії вдалося істотно наростити кількість ударних дронів, а також модернізувати їх, зробивши придушення і перехоплення засобами ППО дедалі складнішим. Тому Україна терміново потребує масового розгортання дронів-перехоплювачів VTOL, здатних фізично знищувати ворожі БпЛА в повітрі.