"Сюрприз" Трампа для Путина: какое важное заявление по России готовит на понедельник президент США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время выступит с "важным заявлением" в отношении РФ. О каком именно решении официального Вашингтона может идти речь, и как это повлияет на дальнейший ход российско-украинской войны, выяснял Фокус.

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О "важном заявлении" по России Дональд Трамп сказал в телефонном интервью телеканалу NBC News. "Думаю, я сделаю большое заявление по России в понедельник (14 июля — Фокус), — добавил он. — Я разочарован в России. Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько недель".

Напомним, 3 июля Трамп и Путин пообщались в телефонном режиме и по итогам разговора президент США высказал ряд весьма критических реплик в отношении главы Кремля и признал, что ему не удалось достичь прогресса в мирном урегулировании.

Созрел ли Трамп до антироссийских рестрикций

Общаясь в ночь на пятницу, 11 июля с NBC News, Дональд Трамп также отметил, что союзники Вашингтона по НАТО будут оплачивать поставки американского вооружения, предназначенного для Украины. По его словам, такой подход обеспечит перераспределение финансовой нагрузки между странами Альянса.

Президент Соединенных Штатов также прокомментировал ситуацию с антироссийскими санкциями. В частности, он отметил, что хотя Сенат готов принять "очень серьезный и жесткий закон", окончательное решение о его применении остается за главой государства, то есть, за ним самим. Свою же позицию относительно этого вопроса господин Трамп оглашать не стал.

В то же время Politico, ссылаясь на осведомленные источники во власти США, сообщает о том, что Трамп "принципиально открыт" к законопроекту сенаторов Грэма-Блюменталя, однако требует, чтобы текст документа закрепил за президентом исключительное право управлять внешней политикой. В частности, Белый дом якобы настаивает на полном праве Трампа отменять санкции без вмешательства Конгресса. "Администрация не позволит Конгрессу микроуправлять внешней политикой президента. Законопроект должен предусматривать полный объем права на исключения", — подчеркнул в разговоре с изданием представитель трамповской администрации.

Отметим, что действующая версия документа предусматривает 500% пошлину для государств, которые покупают российскую нефть и уран, с возможностью лишь временной отмены тарифов президентом.Между тем, у Трампа стремятся устранить любой надзор законодателей над решениями главы государства во внешнеполитической сфере, констатирует Politico.

Какое решение Трампа может обескровить Путина

В том, что в своем анонсе NBC News президент США говорит о двухпартийном санкционном законопроекте сенаторов Грэма-Блюменталя убежден политолог Юрий Богданов.

В частности, в разговоре с Фокусом эксперт отметил следующее: "Этот документ, думаю, таки будет принят до августовского отпуска, в который уйдет американский парламент. В своем интервью господин Трамп бросил фразу, что вот, мол, увидим, что произойдет в течение ближайших недель. Учитывая это, думаю речь идет именно о санкциях. Конечно, этот документ не будет принят в той форме, в которой он представлен, потому что он фактически лишает Трампа поля для маневров. Я думаю, что и вопрос объема тарифов, и условия их введения, будут ограничены. На мой взгляд, там в конечном счете будет какой-то спусковой механизм, который позволит Трампу свободно с этим законом обращаться".

Что же касается вопроса поставок вооружения для Украины со стороны США, то в контексте анонса господина Трампа, политолог подчеркнул: "Несмотря на то, что определенные сдвиги в этом направлении есть, вряд ли эта администрация пойдет по пути Байдена. То есть, Белый дом будет продавать, а не давать оружие нашему государству и в этом благотворительности от Трампа ждать не стоит. А учитывая то, что оружие будет продаваться, ключевой медийный акцент сам Трамп и другие представители американской власти, считаю, будут делать именно на санкционном тематическом кейсе".

Констатировав, что сейчас РФ является своеобразным анти Бэтменом, политолог подчеркнул: "У России было и остается много денег, которые являются единственным ресурсом Путина, позволяющим ему продолжать войну против Украины. Он покупает солдат за огромные деньги, в том числе из КНДР. То есть, если Украине преимущественно помогают бесплатно или с прицелом на долгосрочный интерес, то российские союзники не оказывают помощи просто за то, что у Путина красивые глаза. Поэтому лишение России денег, в том числе путем серьезного ослабления ее торговли нефтью и газом — весьма позитивная для нас новость".

Если Дональд Трамп действительно решится на антироссийский санкционный шаг, констатирует Юрий Богданов, это серьезно уменьшит поступление в РФ нефтедолларов, а затем обескровит Путина в его возможностях продолжать войну против Украинына том уровне и в тех темпах, на которые он рассчитывал, параллельно ведя "имитационные танцы вокруг мирных переговоров".

Почему вполне возможно военное вмешательство США в российско-украинскую войну

С определенной долей скептицизма оценивает громкий анонс президента США относительно "больших заявлений" по России ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус. "Очень важно, чтобы это решение действительно было, потому что "две недели от Трампа" — это уже мем, аналогичный тому, который был в начале полномасштабной войны в отношении тогдашнего советника Офиса президента Арестовича. Поэтому быть уверенным в том, что на 100% что-то произойдет в следующий понедельник я не могу, но в логике происходящего, думаю, определенный намек на санкции есть. И, заметьте, впервые по итогам общения с Путиным Трамп выразил недовольство и дальше это недовольство пошло по нарастающей", — отмечает аналитик в разговоре с Фокусом.

Кроме того, что президент США недвусмысленно намекает на принятие решения о санкциях в отношении РФ, считает Иван Ус, глава Белого дома завуалированно анонсирует расширение военных поставок Украине, в том числе "чего-то того, что раньше ВСУ не получали".

Эксперт не исключает и определенное военное вмешательство со стороны США: "Нам нужно понимать отличие действующей американской администрации от предыдущей. Администрация Байдена действительно полностью поддерживала Украину, но ни о каком вмешательстве США в войну речи не могло идти. Зато действующая администрация Трампа, несмотря на отсутствие горячей поддержки Киева, как раз и может вмешаться. История с бомбардировкой объектов Фордо в Иране наглядно демонстрирует, что Белый дом сначала предлагал Тегерану довольно вкусные переговорные "пряники", но аппетиты Ирана росли и росли. К чему это привело известно, а Россия, на мой взгляд, сегодня повторяет траекторию Ирана. Я не готов утверждать, что 13-тонная бомба полетит в Валдай, или где там находится Путин, но по крайней мере такое желание у США начинает появляться. Но такой сценарий — перспектива, а вот санкции, как по мне, уже стучат в путинскую дверь".

Моделируя дальнейшую тактическую реакцию России на новые американские санкции, аналитик заметил: "Недавний 45-минутный разговор Лаврова с Рубио, в ходе которого госсекретарь США подтвердил недовольство Трампа тем, что РФ не стремится к миру, является определенным намеком тем представителям российской элиты, которые надеялись на потепление в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Сейчас же, похоже, будет происходить все с точностью до наоборот. Знаете, есть такое хорошее выражение: "Никогда не упускайте возможность упустить возможность упустить возможность". Так вот, россияне в очередной раз упустили возможность, потому что если бы Путин сказал Трампу, мол, все, я останавливаю войну, но при этом ничего не делал бы — ему было бы легче выкручиваться. Теперь же РФ придется принимать решения по ходу поступления заокеанских решений".

В общем, констатирует Иван Ус, ситуация сейчас выглядит так, что Кремль слишком поднял планку ожиданий Белого дома и показательно-демонстративно их игнорируя, таки "доигрался".