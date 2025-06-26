"Гаага" для Путина: почему саммит НАТО-2025 стал пощечиной Кремлю

В среду, 25 июня в Гааге закончил свою работу двухдневный саммит НАТО, где, в частности, речь шла и о российско-украинской войне. Что показало заседание лидеров стран-членов Альянса для воюющих сторон, выяснял Фокус.

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В течение 24-25 июня включительно в Гааге проходил ежегодный саммит НАТО. Нидерланды впервые принимали саммит, при том, что являются одной из двенадцати стран — основательниц блока и его полноправным членом еще с далекого 1949 года.

По подсчетам нидерландского издания АD, нынешний саммит НАТО в Гааге стал самым дорогим в истории, а его проведение стоило более 1 миллиона евро за минуту. Такие в прямом смысле космические расходы были обусловлены в частности рекордными мерами безопасности. Охранная операция получила название Orange Shield (Оранжевый щит — Фокус) и предусматривала непосредственное привлечение более 27 тысяч полицейских и 10 тыс. военнослужащих. В конце концов фрегаты патрулировали Северное море, в небе кружили истребители F-35 и вертолеты Apache, а системы противовоздушной обороны были приведены в полную боевую готовность.

О чем свидетельствуют результаты гаагского саммита НАТО

Саммит НАТО в Гааге стал первой встречей лидеров при новой президентской каденции Дональда Трампа. Показательно, что в итоговой декларации саммита упомянуты только два государства, не являющиеся членами Североатлантического Альянса. Это Россия, которая единственной получила статус "долгосрочной угрозы", а также Украина, дальнейшая защита которой признана приоритетом НАТО. В частности, государства-члены Альянса взяли на себя обязательства помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ) за счет оборонных расходов, которые планируют увеличить до 5% от ВВП к 2035 году.

Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте после завершения саммита публично подтвердил намерения Альянса продолжить поддержку Киева на его "необратимом пути" к членству.

О том, что во время закрытой встречи на уровне глав-государств НАТО Дональд Трамп признал "сложность ситуации" с полномасштабным вторжением России в Украину сообщило Bloomberg. По словам источника агентства, Трамп также заявил, что в отношении Украины нужно принять меры, поскольку ситуация "полностью вышла из-под контроля". Президент США не детализировал, что именно имеет в виду, но эти слова все присутствующие расценили как весьма позитивный сигнал его заинтересованности в дальнейшем процессе мирного урегулирования в российско-украинской войне, резюмирует Bloomberg.

Какие плюсы для Украины принес саммит НАТО в Гааге

В целом положительно результаты саммита НАТО для Украины оценивает и ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус. В частности, в разговоре с Фокусом аналитик констатировал: "Перед этим саммитом были оживленные дискуссии относительно того, стоит или нет президенту Зеленскому ехать в Гаагу, поскольку, мол Украина вряд ли будет в центре внимания. Но все же наши друзья и партнеры сделали все, чтобы именно Украина была в центре внимания этого саммита и поэтому действительно визит президента Зеленского на это мероприятие, как говорится, точно не был напрасным. Тем более, что на полях саммита таки прошла его безусловно важная для Украины встреча с Трампом, которая длилась даже дольше, чем было предусмотрено регламентом. Кроме того, чрезвычайно важно, что в заключительной декларации Соединенные Штаты согласовали, в том числе и тот факт, что Украине нужно помогать в дальнейшем. При этом, зная, что Трамп настаивает на том, чтобы страны НАТО выделяли 5% от ВВП на оборонные цели, этот пункт фактически объединили с кейсом дальнейшей поддержки Украины, таким образом "вшив" этот вопрос в бюджет стран-членов НАТО".

Особое внимание эксперт обращает на формулировку в заключительном коммюнике гаагского саммита Альянса по России. "Путин, как говорится, получил! Российскую Федерацию в итоговом заявлении саммита НАТО отметили, как единственную в мире страну, которая представляет угрозу государствам-членам Североатлантического Альянса. То есть не Китай, а именно Россию выделили, и это я считаю, положительный момент для Украины, поскольку мы постоянно вынуждены повторять очевидное, а именно то, что мы воюем не только за себя, но и за Европу. Таким образом итоговая декларация НАТО дает четкий сигнал, что основной враг Альянса — это РФ и блок должен работать над противодействием именно этому конкретному врагу", — акцентирует Иван Ус.

По его убеждению, лето-2025 в контексте саммита НАТО стало, несмотря на опасения, "приятно жарким" для Украины, а итоговое коммюнике является "очень проукраинским финальным аккордом".

Какой фактор стал доминирующим на саммите Альянса

В то же время политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Петр Олещук, комментируя Фокусу итоги саммита НАТО в Гааге, отметил: "Если мы вспомним массовые публикации накануне саммита, которые буквально заполонили ведущие западные медиа, то там царил сплошной пессимизм. В частности, высказывались опасения, что с тем, чтобы не раздражать Трампа, никаких четких формулировок по Украине, не будет. Впрочем, Трамп приехал на этот саммит в приподнятом настроении, будучи, с его точки зрения, победителем в ближневосточном конфликте. Учитывая позитивный настрой, Трамп не только подтвердил обязательства США по НАТО, но и согласовал в итоговом коммюнике признание России ключевой угрозой для Альянса. Вообще, общая картина саммита выглядела так, что именно настроение Трампа было решающим фактором собрания в Гааге".

Практически все сигналы, которые Трамп подавал на саммите НАТО в Гааге, считает политолог, так или иначе играют в пользу Украины, при том, что президент США, в частности по итогам двусторонней встречи с Владимиром Зеленским, избегал "откровенно антипутинских заявлений".

"На самом деле этот саммит НАТО мог бы стать гораздо хуже для Украины. Но я думаю, что для Трампа и его ближайшего окружения становится все более очевидным тот факт, что так называемая перезагрузка отношений с Россией маловероятна в силу ряда обстоятельств. На мой взгляд, в период после операции СБУ "Паутина" до момента провозглашения остановки 12-дневной войны между Израилем и Ираном, возникли достаточно серьезные препятствия для дальнейшей большой дружбы между Вашингтоном и Москвой. Не исключаю, что эти препятствия в конце концов окажутся непреодолимыми, потому что слишком много факторов будут играть на это", — подчеркивает Петр Олещук.

Подчеркнув, что Путин не имеет никаких сантиментов в отношении иранского режима, эксперт между тем констатировал, что своим вмешательством в ближневосточный конфликт Соединенные Штаты "сильно унизили" главу Кремля. "Путин этого Трампу не простит однозначно. Да, публично он и в дальнейшем, вероятно, будет льстить президенту США. Но эта лесть в отношении Трампа будет носить исключительно тактический и наигранный характер", — отмечает Петр Олещук.

Учитывая "параноидальную злопамятность" Путина, прогнозирует политолог, Москва может отомстить Трампу за "ближневосточное унижение". А поскольку путинские мести как правило асимметричны, констатирует эксперт, то не исключено, что РФ может затеять ряд "сюрпризов", начиная от гибридных спецопераций в странах Балтии, завершая терактами в самих Соединенных Штатах.