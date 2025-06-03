Стамбульский тупик: когда в переговорном процессе по миру в Украине ожидать сдвигов

По итогам второго раунда прямых переговоров Киева и Москвы в аспектах прекращения боевых действий и мирного соглашения сторонам продвинуться не удалось ни на шаг. Какими выглядят дальнейшие перспективы дипломатического урегулирования, выяснял Фокус.

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Глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле, глава МОУ Рустем Умеров заявил, что поскольку РФ обнародовала свой "меморандум" только во время встречи сторон 2 июня, ситуация выглядит так, будто россияне тянут время. "Наши документы были переданы заранее. Зато "меморандум" от РФ появился только во время встречи. Что создало предпосылки, чтобы эта встреча не дала тех результатов, которые нужны для окончания войны. Выглядит так, что россияне снова тянут время, пытаясь создать картинку дипломатии для США без реальных действий. Единственным прогрессом на переговорах является освобождение украинских людей из плена. Украина также предложила провести встречу на уровне лидеров до конца июня. Если же и это — попытка затянуть время, то ответ должен быть один: более жесткие международные санкции", — акцентировал министр обороны.

Какими условиями на встрече в Стамбуле обменялись стороны

Нынешняя встреча между делегациями Украины и РФ, которая длилась чуть больше часа, стала второй с 16 мая. По итогам переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации договорились об очередном обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте до 25 лет.

Вскоре после завершения стамбульского саммита, росСМИ опубликовали текст российского меморандума о мирном урегулировании " с предложениями о прекращении огня. Среди них — нейтральный статус Украины, признание русского языка государственным и тому подобное.

Рустем Умеров: "Выглядит так, что россияне снова тянут время, пытаясь создать картинку дипломатии для США без реальных действий" Фото: Getty Images

На прекращение огня, которого добивается Киев, Москва готова согласиться только в двух случаях. Первый — немедленный отвод украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей на согласованное с Россией расстояние. Альтернатива, по версии Кремля, — полный отказ Украины от внешней военной поддержки, остановка мобилизации, отмена военного положения и проведение выборов президента и парламента.

Подавляющее большинство из этих требований Россия озвучивала и раньше — Украина отвечала на них однозначным отказом. В своем меморандуме Киев настаивает на том, что не будет соглашаться на нейтралитет, ограничения ВСУ и признание суверенитета России над своими территориями. Украина также выступает за полное прекращение огня, гарантии безопасности с участием международного сообщества, после чего готова способствовать поэтапному снятию санкций с России — с возможностью возобновления.

По итогам стамбульской встречи 2 июня Украина предложила Москве начать подготовку к переговорам на самом высоком — президентском уровне. В частности, Киев стремится провести очную встречу Зеленского и Путина в конце июня с возможным участием Дональда Трампа. Турецкая сторона, которая выступает посредником, уже выразила надежду, что трехстороннюю встречу удастся организовать или в Стамбуле, или в Анкаре.

Когда Путин может решиться на конструктивные мирные переговоры

Российско-украинская война, независимо от количества переговорных раундов или же встреч на любых уровнях, будет продолжаться до тех пор, пока Путин будет верить в свою военную победу, убежден политолог Александр Кочетков. "На сегодня не только Путин верит в вероятность победы РФ, но и Трамп считает, что Россия побеждает, поскольку хоть медленно и с большими потерями, но продвигается на фронте — по сто метров, по километру, но продвигается. И пока мы не остановим россиян именно на фронте и не начнется обратный процесс, Путин не будет вести конструктивные переговоры, максимально затягивая взамен время. Только тогда, когда РФ начнет терять оккупированные территории, Путин начнет минимизировать убытки. А пока россияне наступают, имитационно-переговорные игры будут продолжаться", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

РосСМИ опубликовали текст российского "меморандума о мирном урегулировании" с предложениями по прекращению огня. Среди них — нейтральный статус Украины, признание русского языка государственным Фото: Getty Images

Констатировав, что пока не проводятся реальные переговоры о прекращении боевых действий, политолог подчеркнул: "Мы являемся свидетелями игры в то, кто больше понравится Трампу и убедит его в том, что именно он стремится к достижению мира. Демонстрация Украиной своей готовности к миру и неготовности РФ — это и есть ключевой смысл всех этих стамбульских встреч. То есть, переговоры проводятся точно не для сближения позиций, которые являются взаимоисключающими. Даже Трамп не будет нас уговаривать, чтобы ВСУ оставили территории, которые РФ даже не удалось захватить".

Эксперт прогнозирует, что "реалистичные, а не фантастические мирные меморандумы" появятся ближе к зиме и тогда же стартуют "прагматично-приземленные" переговоры по мирному урегулированию. До этого времени, по мнению политолога, президент США не будет вводить к РФ более жесткие санкции.

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле Фото: Getty Images

"Трамп, заразившись имитационным вирусом РФ, что-то таки введет, но до реально болезненных санкций, которые приведут к остановке теневого танкерного флота РФ дело не дойдет. И наша ключевая проблема в том, что Трамп сейчас верит, что Россия уже побеждает", — заключает Александр Кочетков .

Сколько еще россияне будут тянуть время в мирных переговорах

В свою очередь исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в разговоре с Фокусом акцентирует: "Как бы нам ни хотелось разглядеть позитив конкретно в кейсе прекращения огня — его по итогам переговоров в Стамбуле 2 июня нельзя отыскать днем с огнем. Поэтому полностью согласен с оценкой главы украинской делегации господина Умерова, который говорит, что Россия тянет время. Для россиян важно, чтобы одновременно с имитационным переговорным процессом продолжалась война, а следовательно — не усиливались антироссийские санкции со стороны, прежде всего, Соединенных Штатов. И в качестве приманки для Трампа, чтобы держать его на контролируемом крючке, Кремль использует чувствительные гуманитарные вещи: обмен пленными, телами, возвращение детей и так далее".

Выдвижение Россией неприемлемых условий, которые Киев "не может априори принять", эксперт считает спланированной стратегией Москвы, которая, используя вопрос человеческих судеб, создает иллюзию движения на пути мирного урегулирования, "хотя на самом деле происходит бег на месте".

Рустем Умеров: "Единственным прогрессом на переговорах является освобождение украинских людей из плена" Фото: Getty Images

"США должны прислушаться к президенту Франции господину Макрону, который сказал, что, мол, все эти переговоры — это, конечно, окей, но должен быть четкий дедлайн для того, чтобы Россия наконец согласилась на полное и безусловное прекращение огня. Ну, а если не согласится — должны быть приняты немедленные последствия. Только с учетом этих параметров, считаю, возможно серьезное движение в направлении мира. В противном случае будем наблюдать за бесконечными дипломатическими хороводами", — отмечает Александр Леонов.

Вероятную встречу в треугольнике Зеленский-Трамп-Путин, которой добивается официальный Киев, политолог считает маловероятной. Подтолкнуть РФ к согласию на переговоры на высшем уровне, убежден эксперт, могут американские санкции с 500% пошлинами, с введением которых Дональд Трамп не спешит. Если президент США таки включит зеленый свет соответствующему законопроекту авторства республиканцев Грэма-Блюменталя, констатирует эксперт, Путин будет вынужден садиться за стол переговоров. Александр Леонов предположил, что реальных сдвигов на переговорно-мирном треке как минимум до осени ожидать не стоит.

Между тем заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что целью мирных переговоров с Украиной в Стамбуле на самом деле является "обеспечение быстрой и полной победы России". Именно в этом, по его словам, заключается весь смысл российского меморандума.