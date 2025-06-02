Встреча Зеленского с Путиным: когда состоится и кто затягивает переговоры в Стамбуле

В понедельник, 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд прямых переговоров между Украиной и РФ, в ходе которого Москва передала Киеву свой проект видения мирного урегулирования. О чем говорится в документе и что будет дальше с мирными переговорами выяснял Фокус.

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Согласие украинской стороны принять участие во втором раунде переговоров в Стамбуле, даже не имея возможности заблаговременно изучить российские предложения, изложенные в засекреченном меморандуме, было получено в последний момент, уже после заявления Москвы о готовности отправить на встречу ту самую делегацию во главе с путинским помощником Владимиром Мединским.

Какие итоги второго переговорного раунда в Стамбуле

Россияне отказались обнародовать свой "мирный" меморандум до очной встречи в Стамбуле. В то же время агентство Reuters сообщило, что по условиям предложений украинской стороны, должно быть установлено полное всеобъемлющее прекращение огня на время переговоров и реализация ряда гуманитарных миссий. В частности, Киев предлагал возвращение незаконно перемещенных или похищенных из Украины детей, а также осуществление обмена по формуле "всех на всех". Среди предложений — предотвращение будущей агрессии РФ против Украины и наличие гарантий безопасности от иностранных государств. "В украинской дорожной карте указано признание текущей линии фронта как отправной точки для проведения переговоров. Кроме того, Киев настаивает на отсутствии ограничений на численность ВСУ, а также вступления в НАТО и ЕС и непризнании российского суверенитета над временно оккупированными территориями", — отмечает, ссылаясь на информированные источники Reuters. Агентство акцентирует на том, что украинские переговорщики согласны на поэтапную отмену санкций против России, но считают нужным проработать механизм.

По итогам переговоров 2 июня, которые длились чуть больше часа, министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина впервые увидела предложения России по прекращению огня и завершению войны, а ответа на украинские предложения РФ так до сих пор и не предоставила.

"Наши команды будут иметь неделю на изучение документов, после чего мы сможем скоординировать дальнейшие шаги. В то же время мы договорились об обмене "всех на всех" тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных. Вторая категория — это молодые солдаты, которым от 18 до 25 лет, "всех на всех". Также мы договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат. Кроме того, Украина передала России список из нескольких сотен украинских детей, которые были депортированы в РФ, и ожидает действий Москвы в этом направлении. Мы считаем, что дальнейшая работа между делегациями имеет смысл, если она направлена на подготовку встречи лидеров. Мы предложили российской стороне провести встречу на уровне лидеров до конца этого месяца — с 20 по 30 июня. Это очень важно для переговорного процесса", — резюмировал Рустем Умеров. При этом журналист "The Economist" Оливер Кэррол в соцсети X, ссылаясь на источник, знакомый с ходом переговоров в Стамбуле, сообщил о том, что глава рос делегации Мединский назвал передачу Украиной списка детей "слезливым шоу для бездетных европейских бабушек".

Публично же Мединский рассказал, что Россия предложила Украине на переговорах "конкретное прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта". По его словам, украинская сторона взяла на изучение меморандум России. "Изучат, дадут ответ, мы посмотрим", — сказал он.

Российский меморандум о шагах для полноценного прекращения огня состоит из двух частей. "Первая — как достичь настоящего долгосрочного мира, и вторая часть — какие предпринять шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня", — отметил Мединский, добавив, что во второй части есть вариативность, которая вроде бы позволяет пойти одним или другим предлагаемым путем. В то же время издание Axios сообщило, что в своем меморандуме РФ требует вывода ВСУ со всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в качестве условия для прекращения огня.

Действительно ли второй раунд переговоров Украины и РФ в Стамбуле можно считать прогрессом

Большим постпереговорным успехом второго раунда стамбульской встречи Украины и РФ считает политолог Юрий Богданов гуманитарную компоненту. "На этом этапе обмен пленными, возвращение детей и т.д. — это действительно прогресс, поскольку имеем дело со страной, которая не готова давать ничего для завершения войны, как таковой. Путин не заинтересован в прекращении огня, продолжая мыслить категориями принуждения Украины к капитуляции", — отметил эксперт в разговоре с Фокусом.

По его убеждению, сейчас Россия стремится максимально затягивать процесс с тем, чтобы не получать новых жестких санкций со стороны США: "Учитывая плохо замаскированные стремления Москвы по затягиванию, обмен пленными — это максимально эффективный результат. Мы должны отбросить иллюзии и понять, что Путин будет воевать до тех пор, пока у него будут соответствующие ресурсы. Для него это принципиальный момент, поскольку его режим уже нуждается в войне, как в воздухе. Иначе говоря, он рисковал, когда запрыгивал в войну, а сейчас именно война является фактически единственным источником его легитимности. Поэтому Путин пойдет на реальные переговоры только перед лицом очевидного военного или экономического краха. Третьего здесь не дано. Никаких других предпосылок для завершения войны не существует в природе".

Констатировав, что россияне уже начали свою летнюю наступательную кампанию, эксперт отметил: "Именно благодаря вероятному продвижению на поле боя, Кремль будет пытаться улучшить свои переговорные позиции, а затем наша задача — не дать ему этого сделать. Если нам это удастся, тогда, возможно, осенью или зимой мы вернемся к адекватным переговорам, а пока любые надежды от переговорного процесса являются неоправданными. Путин не будет встречаться с Зеленским не только потому, что параноидально озабочен собственной безопасностью и опасается, что, например, Малыш его съест на обед или ужин, но и потому, что считает, что сейчас торгуется уже не с Украиной, а с Западом, а потому встречаться может исключительно с Трампом", — подчеркивает Юрий Богданов.

Между тем по состоянию на сегодняшний день, убежден эксперт, у Дональда Трампа нет соответствующих карт для ведения переговоров с Кремлем с тем, чтобы заставить его подписать хоть что-то для продвижения на пути мирного урегулирования. Учитывая это, прогнозирует политолог, встреча в ближайшее время на троих в формате Зеленский-Трамп-Путин маловероятна.

В целом аналитик считает, что только новые антироссийские санкции на данном этапе могут реально приблизить завершение войны, "потому что кроме языка силы Путин не понимает ничего".

Пока Белый дом не введет в отношении РФ новые санкции, отмечает Юрий Богданов, новые и новые раунды переговоров будут лишь имитацией, которая будет происходить под аккомпанемент летнего наступления РФ.

При каких условиях может состояться встреча Зеленского с Путиным

По итогам переговоров 2 июня в Стамбуле глава рос делегации Мединский заявил о предложении РФ по остановке огня на 2-3 дня на отдельных участках с тем, чтобы забрать тела тяжелораненых или убитых бойцов и это уже большой "прогрессивный результат", подчеркивает в разговоре с Фокусом политолог Олег Постернак.

"Если говорить о переговорах с Россией, по результатам которых есть хотя бы один результат, их уже можно назвать успешными. В данном случае можем говорить о большом гуманистическом успехе. Понятно, что надежды относительно компромисса по НАТО, территориям были превентивно призрачными, но при этом чрезвычайно важно, что обмен мнениями и позициями таки состоялся, поэтому я бы не обесценивал этот раунд. Наряду с тем, мы с вами стали свидетелями ожидаемой театрализации переговоров со стороны России и прагматизации в исполнении Украины. То есть, для нас актуальны вполне конкретные вопросы — от прекращения огня до обмена пленными, тогда как РФ всячески пытается продвинуть свою стратегическую повестку дня в виде блокирования евроатлантической интеграции Украины или признания де-юре даже не полностью оккупированных территорий", — акцентирует эксперт.

Кстати, политолог считает, что операция "Паутина" повлияла на восприятие россиянами второго раунда переговоров в Стамбуле: "Выражения лица представителей делегации РФ, скажем так, порадовали многих в цивилизованном мире. Россияне, похоже, осознали, что если у них есть "реалии на земле", то украинцы могут предложить им взамен реалии на море и реалии в воздухе, которые необходимо также учитывать при формировании собственных прихотей. И переговоры в Стамбуле 2 июня четко показали, что они не будут в дальнейшем проходить под мелодию имперской напыщенности России. То есть, мы увидели, что если надо, Украина способна и будет корректировать максималистские аппетиты Российской Федерации и ее манипулятивную переговорную тактику".

Отвечая на вопрос Фокуса о том, возможна ли встреча в ближайшей перспективе в формате Зеленский-Трамп-Путин, политолог отметил: "В течение ближайших недель мы должны увидеть фидбек по меморандумам. Украина и Россия сейчас не заинтересованы в том, чтобы торпедировать эти переговоры в публичной плоскости. Вероятнее всего, обе стороны будут продолжать тянуть кота за хвост, при том, что Украина с позиции рациональности и справедливости выглядит достойно, тогда как РФ хитрит, маневрирует, петляет, демонстрируя чудеса лавирования. Реально же россияне сосредоточены на очередном наступлении. Не думаю, что Кремль быстро пойдет на прямой очный контакт с украинским и американским президентами — им, говоря языком господина Трампа, необходимо иметь козырные карты в кармане на будущее, а такая встреча, несомненно, является своеобразным джокером в мирном кейсе", — резюмирует Олег Постернак.

Тем временем президент Турции, назвав переговоры в Стамбуле 2 июня "невероятно замечательными", заявил, что планирует выступить с инициативой организации саммита президентов Зеленского и Путина. При этом господин Эрдоган не исключил, что во встрече может принять участие Дональд Трамп: "Мое самое большое желание — собрать Владимира Путина и Владимира Зеленского вместе в Стамбуле или Анкаре и даже привлечь президента США к участию, если они согласятся". Турецкий лидер также добавил, что его администрация в ближайшее время "предпримет все необходимые шаги" для организации такой встречи.