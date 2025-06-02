Зустріч Зеленського з Путіним: коли відбудеться та хто затягує перемовини в Стамбулі

В понеділок, 2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд прямих перемовин між Україною та РФ, в процесі якого Москва передала Києву свій проєкт бачення мирного врегулювання. Про що йдеться в документі і що буде далі з мирними перемовинами з’ясовував Фокус.

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Згода української сторони взяти участь у другому раунді переговорів у Стамбулі, навіть не маючи можливості завчасно вивчити російські пропозиції, викладені в утаємниченому меморандумі, була отримана в останній момент, вже після заяви Москви про готовність відправити на зустріч ту саму делегацію на чолі з путінським помічником Володимиром Мединським.

Які підсумки другого перемовного раунду у Стамбулі

Росіяни відмовилися оприлюднювати свій «мирний» меморандум до очної зустрічі у Стамбулі. В той же час агентство Reuters повідомило, що за умовами пропозицій української сторони, має бути встановлене повне всеосяжне припинення вогню на час переговорів і реалізація низки гуманітарних місій. Зокрема, Київ пропонував повернення незаконно переміщених чи викрадених з України дітей, а також здійснення обміну за формулою «всіх на всіх». Серед пропозицій — запобігання майбутній агресії РФ проти України та наявність гарантій безпеки від іноземних держав. «В українській дорожній карті вказано визнання поточної лінії фронту як відправної точки для проведення перемовин. Крім того, Київ наполягає на відсутності обмежень на чисельність ЗСУ, а також вступу до НАТО та ЄС і невизнанні російського суверенітету над тимчасово окупованими територіями», — зазначає, посилаючись на поінформовані джерела Reuters. Агентство акцентує на тому, що українські переговорники згодні на поетапне скасування санкцій проти Росії, але вважають за потрібне опрацювати механізм.

За підсумками перемовин 2 червня, які тривали трохи понад годину, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна вперше побачила пропозиції Росії щодо припинення вогню і завершення війни, а відповіді на українські пропозиції РФ так досі й не надала.

«Наші команди матимуть тиждень на вивчення документів, після чого ми зможемо скоординувати подальші кроки. Водночас ми домовились про обмін «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених. Друга категорія — це молоді солдати, яким від 18 до 25 років, «всіх на всіх». Також ми домовились про повернення «6000 на 6000» тіл загиблих солдатів. Крім того, Україна передала Росії список із кількох сотень українських дітей, які були депортовані до РФ, і очікує дій Москви у цьому напрямку. Ми вважаємо, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона спрямована на підготовку зустрічі лідерів. Ми запропонували російській стороні провести зустріч на рівні лідерів до кінця цього місяця — з 20 по 30 червня. Це дуже важливо для переговорного процесу», — резюмував Рустем Умєров. При цьому журналіст «The Economist» Олівер Керрол у соцмережі X, посилаючись на джерело, обізнане з перебігом переговорів у Стамбулі, повідомив про те, що очільник рос делегації Мединський назвав передачу Україною списку дітей «сльозливим шоу для бездітних європейських бабусь».

Публічно ж Мединський розповів, що Росія запропонувала Україні на переговорах «конкретне припинення вогню на 2-3 дні на окремих ділянках фронту». За його словами, українська сторона взяла на вивчення меморандум Росії. «Вивчать, дадуть відповідь, ми подивимося», — сказав він.

Російський меморандум про кроки для повноцінного припинення вогню складається із двох частин. «Перша - як досягти справжнього довгострокового миру, і друга частина — які зробити кроки, щоб було можливе повноцінне припинення вогню», — зазначив Мединський, додавши, що в другій частині є варіативність, яка начебто дозволяє піти одним або іншим пропонованим шляхом. В той же час видання Axios повідомило, що в своєму меморандумі РФ вимагає виводу ЗСУ з усієї території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей у якості умови задля припинення вогню.

Чи справді другий раунд переговорів України та РФ у Стамбулі можна вважати прогресом

Великим постперемовним успіхом другого раунду стамбульської зустрічі України та РФ вважає політолог Юрій Богданов гуманітарну компоненту. «На цьому етапі обмін полоненими, повернення дітей, тощо - це дійсно прогрес, оскільки маємо справу з країною, яка не готова давати нічого задля завершення війни, як такої. Путін не зацікавлений в припиненні вогню, продовжуючи мислити категоріями примусу України до капітуляції», - зазначив експерт у розмові з Фокусом.

На його переконання, наразі Росія прагне максимально затягувати процес з тим, аби не отримувати нових жорстких санкцій з боку США: «З огляду на погано замасковані прагнення Москви щодо затягування, обмін полоненими – це максимально ефективний результат. Маємо відкинути ілюзії і зрозуміти, що Путін воюватиме доти, доки у нього будуть відповідні ресурси. Для нього це принциповий момент, оскільки його режим вже потребує війни, як повітря. Інакше кажучи, він ризикував, коли застрибував у війну, а зараз саме війна є фактично єдиним джерелом його легітимності. Тому Путін піде на реальні перемовини лише перед очима очевидного військового чи економічного краху. Третього тут не дано. Ніяких інших передумов для завершення війни не існує в природі».

Констатувавши, що росіяни вже розпочали свою літню наступальну кампанію, експерт зауважив: «Саме завдяки ймовірному просуванню на полі бою, Кремль намагатиметься покращити свої перемовні позиції, а відтак наша задача – не дати йому цього зробити. Якщо нам це вдасться, тоді, можливо, восени або взимку ми повернемося до адекватних переговорів, а поки що будь-які сподівання від перемовного процесу є невиправданими. Путін не зустрічатиметься з Зеленським не лише тому, що параноїдально переймається власною безпекою і побоюється, що, приміром, Малюк його з’їсть на обід чи вечерю, а й тому, що вважає, що наразі торгується вже не з Україною, а з Заходом, а тому зустрічатися може виключно з Трампом», - підкреслює Юрій Богданов.

Між тим станом на сьогодні, переконаний експерт, у Дональда Трампа не має відповідних карт для ведення перемовин з Кремлем з тим, щоб змусити його підписати бодай щось для просування на шляху мирного врегулювання. З огляду на це, прогнозує політолог, зустріч ближчим часом на трьох у форматі Зеленський-Трамп-Путін є малоймовірною.

Загалом аналітик вважає, що лише нові антиросійські санкції на даному етапі можуть реально наблизити завершення війни, «бо крім мови сили Путін не розуміє нічого».

Допоки Білий дім не введе відносно РФ нові санкції, наголошує Юрій Богданов, нові і нові раунди перемовин будуть лише імітацією, що відбуватиметься під акомпанемент літнього наступу РФ.

За яких умов може відбутися зустріч Зеленського з Путіним

За підсумками перемовин 2 червня у Стамбулі глава рос делегації Мединський заявив про пропозицію РФ щодо зупинки вогню на 2-3 дні на окремих ділянках з тим, аби забрати тіла важкопоранених чи вбитих бійців і це вже неабиякий «прогресивний результат», підкреслює у розмові з Фокусом політолог Олег Постернак.

«Якщо говорити про перемовини з Росією, за результатами яких є бодай один результат, їх вже можна назвати успішними. В даному разі можемо говорити про неабиякий гуманістичний успіх. Зрозуміло, що сподівання відносно компромісу по НАТО, територіям були превентивно примарними, але при цьому надзвичайно важливо, що обмін думками і позиціями таки відбувся, тому я б не знецінював цей раунд. Поряд з тим, ми з вами стали свідками очікуваної театралізації перемовин з боку Росії і прагматизації у виконанні України. Тобто, для нас актуальними є цілком конкретні питання – від припинення вогню до обміну полоненими, тоді як РФ усіляко намагається просунути свій стратегічний порядок денний у вигляді блокування євроатлантичної інтеграції України чи визнання де-юре навіть не повністю окупованих територій», - акцентує експерт.

До речі, політолог вважає, що операція «Павутина» вплинула на сприйняття росіянами другого раунду перемовин у Стамбулі: «Вирази обличчя представників делегації РФ, скажімо так, потішили багатьох у цивілізованому світі. Росіяни, схоже, усвідомили, що якщо у них є «реалії на землі», то українці можуть запропонувати їм натомість реалії на морі і реалії в повітрі, які необхідно також враховувати при формуванні власних забаганок. І перемовини у Стамбулі 2 червня чітко показали, що вони не будуть надалі проходити під мелодію імперської пихатості Росії. Тобто, ми побачили, що якщо треба, Україна здатна і буде коригувати максималістські апетити Російської Федерації та її маніпулятивну перемовну тактику».

Відповідаючи на запитання Фокусу про те, чи можливою є зустріч у найближчій перспективі у форматі Зеленський-Трамп-Путін, політолог зазначив: «Протягом найближчих тижнів ми маємо побачити фідбек по меморандумам. Україна і Росія зараз не зацікавлені в тому, щоб торпедувати ці перемовини у публічній площині. Ймовірніше за все, обидві сторони продовжуватимуть тягнути кота за хвоста, при тому, що Україна з позиції раціональності та справедливості виглядає гідно, тоді як РФ хитрить, маневрує, петляє, демонструючи дива лавірування. Реально ж росіяни зосереджені на черговому наступі. Не думаю, що Кремль швидко піде на прямий очний контакт з українським та американським президентами – їм, говорячи мовою пана Трампа, необхідно мати козирні карти у кишені на майбутнє, а така зустріч, без сумніву, є своєрідним джокером у мирному кейсі», - резюмує Олег Постернак.

Тим часом президент Туреччини, назвавши перемовини у Стамбулі 2 червня «неймовірно чудовими», заявив, що планує виступити з ініціативою організації саміту президентів Зеленського і Путіна. При цьому пан Ердоган не виключив, що у зустрічі може взяти участь Дональд Трамп: «Моє найбільше бажання - зібрати Володимира Путіна та Володимира Зеленського разом у Стамбулі або Анкарі і навіть залучити президента США до участі, якщо вони погодяться». Турецький лідер також додав, що його адміністрація ближчим часом «вживе усіх необхідних кроків» для організації такої зустрічі.